Хуст із Першої ліги може припинити існування

Хуст зніметься з чемпіонату Першої ліги — клуб має проблеми
Ще один український клуб може зникнути із футбольної карти країни. Учасник Першої ліги "Хуст" близький до того, щоб припинити виступ у сезоні.
Закарпатський клуб готовий оголосити про складне рішення, повідомляє "ТаТоТаке".
Вже цього тижня український футбольний клуб "Хуст" відмовиться від виступів у Першій лізі. У команди Володимира Циткіна виникли фінансові проблеми, які унеможливлюють подальше існування команди.
Що буде з "Хустом"
У сезоні 2024/2025 "Хуст" встиг зіграти три матчі у чемпіонаті України та ще один поєдинок у національному Кубку. Команда не набрала жодного очка та посідає останнє місце у групі А Першої ліги.
У "Хуста" є два варіанти. Клуб може бути ліквідований та остаточно припинити існування. Але не виключено, що команда відпустить гравців, але збережеться у замороженому вигляді до того, як ситуація в клубі налагодиться.
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