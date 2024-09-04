Хуст із Першої ліги може припинити існування

Футболісти "Хуста" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Ще один український клуб може зникнути із футбольної карти країни. Учасник Першої ліги "Хуст" близький до того, щоб припинити виступ у сезоні.

Закарпатський клуб готовий оголосити про складне рішення, повідомляє "ТаТоТаке".

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Вже цього тижня український футбольний клуб "Хуст" відмовиться від виступів у Першій лізі. У команди Володимира Циткіна виникли фінансові проблеми, які унеможливлюють подальше існування команди.

Гравці "Хуста" під час виконання національного гімну. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Що буде з "Хустом"

У сезоні 2024/2025 "Хуст" встиг зіграти три матчі у чемпіонаті України та ще один поєдинок у національному Кубку. Команда не набрала жодного очка та посідає останнє місце у групі А Першої ліги.

У "Хуста" є два варіанти. Клуб може бути ліквідований та остаточно припинити існування. Але не виключено, що команда відпустить гравців, але збережеться у замороженому вигляді до того, як ситуація в клубі налагодиться.

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