Хуст из Первой лиги может прекратить существование

Хуст снимется с чемпионата Первой лиги — у клуба появились проблемы
Еще один украинский клуб может исчезнуть с футбольной карты страны. Участник Первой лиги "Хуст" близок к тому, чтобы прекратить выступление в сезоне.
Закарпатский клуб готов объявить о сложном решении, сообщает "ТаТоТаке".
Уже на этой неделе украинский футбольный клуб "Хуст" откажется от выступлений в Первой лиге. У команды Владимира Цыткина возникли финансовые проблемы, которые делают невозможным дальнейшее существование команды.
Что будет с "Хустом"
В сезоне 2024/2025 "Хуст" успел сыграть три матча в чемпионате Украины и еще один поединок в национальном Кубке. Команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе А Первой лиги.
У "Хуста" есть два варианта. Клуб может быть ликвидирован и окончательно прекратить существование. Но не исключено, что команда отпустит игроков, но сохранится "в замороженном" виде до того, как ситуация в клубе наладится.
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