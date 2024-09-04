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Хуст снимется с чемпионата Первой лиги — у клуба появились проблемы

4 сентября 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Хуст из Первой лиги может прекратить существование
Футболисты "Хуста" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Еще один украинский клуб может исчезнуть с футбольной карты страны. Участник Первой лиги "Хуст" близок к тому, чтобы прекратить выступление в сезоне.

Закарпатский клуб готов объявить о сложном решении, сообщает "ТаТоТаке". 

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Уже на этой неделе украинский футбольный клуб "Хуст" откажется от выступлений в Первой лиге. У команды Владимира Цыткина возникли финансовые проблемы, которые делают невозможным дальнейшее существование команды. 

Хуст
Игроки "Хуста" во время исполнения национального гимна. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Что будет с "Хустом" 

В сезоне 2024/2025 "Хуст" успел сыграть три матча в чемпионате Украины и еще один поединок в национальном Кубке. Команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе А Первой лиги. 

У "Хуста" есть два варианта. Клуб может быть ликвидирован и окончательно прекратить существование. Но не исключено, что команда отпустит игроков, но сохранится "в замороженном" виде до того, как ситуация в клубе наладится.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

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