Хуст из Первой лиги может прекратить существование

Футболисты "Хуста" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Еще один украинский клуб может исчезнуть с футбольной карты страны. Участник Первой лиги "Хуст" близок к тому, чтобы прекратить выступление в сезоне.

Закарпатский клуб готов объявить о сложном решении, сообщает "ТаТоТаке".

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Игроки "Хуста" во время исполнения национального гимна. Фото: instagram.com/fc_khust_ofc/

Что будет с "Хустом"

В сезоне 2024/2025 "Хуст" успел сыграть три матча в чемпионате Украины и еще один поединок в национальном Кубке. Команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе А Первой лиги.

У "Хуста" есть два варианта. Клуб может быть ликвидирован и окончательно прекратить существование. Но не исключено, что команда отпустит игроков, но сохранится "в замороженном" виде до того, как ситуация в клубе наладится.

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