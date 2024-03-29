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ФК Львів повертається в професійний футбол — схема чи новий інвестор

29 березня 2024 10:04
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Агабекян Карен
редактор
ФК Львів повертається в професійний футбол — схема чи новий інвестор
Гравці ПФК "Львів" у минулому сезоні. Фото: ПФК "Львів"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольний клуб "Львів" може повернути професійний статус. Цього разу це знову станеться у дивний спосіб.

За інформацією "Спортивки", клуб почне грати в Другій лізі.

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Роман Михайлив
Новий власник "Львова" Роман Михайлів. Фото: "Львів"

Що відомо про повернення "Львова"

За інформацією джерела, це буде новий клуб, з іншою юридичною адресою та інвестором.

Рішення щодо створення нового клубу може бути пов’язане з боргами старого "Львова", яким володів Богдан Копитко. Нова юридична адреса допоможе позбавитись від фінансових зобов’язань колишнього власника.

При цьому старий "Львів" має право заявитись в Першу лігу.

Новим інвестором буде Роман Михайлів, але юридично клуб належатиме іншій людині.

Михайлів відомий як керівник дитячо-юнацької школи "Львова". Також він є інвестором тернопільської "Ниви", де грають вихованці клубу.

Зазначимо, що у 2017 році Копитко відновив "Львів", поєднавши клуб із рівненським "Вересом". Завдяки цій схемі вдалося "Львів" відразу заявити в УПЛ на місце "Вересу", а команда з Рівного перейшла у Другу лігу.

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Львів
УПЛ
Друга ліга
Роман Михайлів

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