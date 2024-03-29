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ФК Львов возвращается в профессиональный футбол — схема или новый инвестор

29 марта 2024 10:04
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Агабекян Карен
редактор
ФК Львов возвращается в профессиональный футбол — схема или новый инвестор
Игроки ПФК "Львов" в прошлом сезоне. Фото: ЧФК "Львов"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Львов" может вернуть профессиональный статус. На этот раз это снова произойдет странным способом.

По информации"Спортивки", клуб начнет играть во Второй лиге.

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Роман Михайлив
Новый владелец "Львова" Роман Михайлов. Фото: "Львов"

Что известно о возвращении "Львова"

По информации источника, это будет новый клуб, с другим юридическим адресом и инвестором.

Решение о создании нового клуба может быть связано с долгами старого "Львова", которым владел Богдан Копытко. Новый юридический адрес поможет избавиться от финансовых обязательств бывшего владельца.

При этом старый "Львов" имеет право заявиться в Первую лигу.

Новым инвестором станет Роман Михайлив, но юридически клуб будет принадлежать другому человеку.

Михайлов известен как руководитель детско-юношеской школы "Львова". Также он является инвестором тернопольской "Нивы", где играют воспитанники клуба.

Отметим, что в 2017 году Копытко восстановил "Львов", соединив его клуб с ровенским "Вересом". Благодаря этой схеме удалось "Львов" сразу заявить в УПЛ на место "Вереса", а команда из Ровно перешла во Вторую лигу.

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Львов
УПЛ
Вторая лига
Роман Михайлив

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