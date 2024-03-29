ФК Львов возвращается в профессиональный футбол — схема или новый инвестор

Игроки ПФК "Львов" в прошлом сезоне. Фото: ЧФК "Львов"

Футбольный клуб "Львов" может вернуть профессиональный статус. На этот раз это снова произойдет странным способом.

По информации"Спортивки", клуб начнет играть во Второй лиге.

Читайте также:

После вылета из Украинской премьер-лиги в сезоне 2022/2023 гг. ПФК "Львов" решил пропустить сезон.

Новый владелец "Львова" Роман Михайлов. Фото: "Львов"

Что известно о возвращении "Львова"

По информации источника, это будет новый клуб, с другим юридическим адресом и инвестором.

Решение о создании нового клуба может быть связано с долгами старого "Львова", которым владел Богдан Копытко. Новый юридический адрес поможет избавиться от финансовых обязательств бывшего владельца.

При этом старый "Львов" имеет право заявиться в Первую лигу.

Новым инвестором станет Роман Михайлив, но юридически клуб будет принадлежать другому человеку.

Михайлов известен как руководитель детско-юношеской школы "Львова". Также он является инвестором тернопольской "Нивы", где играют воспитанники клуба.

Отметим, что в 2017 году Копытко восстановил "Львов", соединив его клуб с ровенским "Вересом". Благодаря этой схеме удалось "Львов" сразу заявить в УПЛ на место "Вереса", а команда из Ровно перешла во Вторую лигу.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку.

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.

Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.