ФК Львов возвращается в профессиональный футбол — схема или новый инвестор
Футбольный клуб "Львов" может вернуть профессиональный статус. На этот раз это снова произойдет странным способом.
По информации"Спортивки", клуб начнет играть во Второй лиге.
После вылета из Украинской премьер-лиги в сезоне 2022/2023 гг. ПФК "Львов" решил пропустить сезон.
Что известно о возвращении "Львова"
По информации источника, это будет новый клуб, с другим юридическим адресом и инвестором.
Решение о создании нового клуба может быть связано с долгами старого "Львова", которым владел Богдан Копытко. Новый юридический адрес поможет избавиться от финансовых обязательств бывшего владельца.
При этом старый "Львов" имеет право заявиться в Первую лигу.
Новым инвестором станет Роман Михайлив, но юридически клуб будет принадлежать другому человеку.
Михайлов известен как руководитель детско-юношеской школы "Львова". Также он является инвестором тернопольской "Нивы", где играют воспитанники клуба.
Отметим, что в 2017 году Копытко восстановил "Львов", соединив его клуб с ровенским "Вересом". Благодаря этой схеме удалось "Львов" сразу заявить в УПЛ на место "Вереса", а команда из Ровно перешла во Вторую лигу.
Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.
Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку.
Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.
В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.
Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.
Читайте Новини.LIVE!