Екстренера збірної України з хокею підозрюють в антиукраїнській діяльності

Колишній тренер збірної України з хокею Андрій Срюбко. Фото: hromadське

В українському хокеї розвивається грандіозний скандал. Легенди цього виду спорту були усунені від роботи під егідою ФХУ.

Одразу сімох спортсменів підозрюють в антиукраїнській діяльності, повідомляє Sport.ua.

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Андрій Бущан (у центрі) під час президентства у ХК "Білий Барс". Фото: УНІАН

Прізвища підозрюваних

Легендарних для українського хокею осіб підозрюють у веденні антидержавної діяльності. Серед підозрюваних виявився, наприклад, колишній головний тренер збірної України з хокею Андрій Срюбко. Також у списку є прізвища Михайла Царенка, Андрія Бущана, Вадима Сисюка, Костянтина Таратути, Євгена Грищенка та Олега Юдіна.

Однак це не повний список осіб, які підозрюються у веденні антиукраїнської діяльності. До нього можуть увійти почесний президент Федерації Анатолій Брезвін та член ФХУ Вадим Шахрайчук. Але їх поки що не усували від виконання обов'язків.

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