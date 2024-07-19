Экс-тренера сборной Украины по хоккею подозревают в антиукраинской деятельности

ФХУ отстранила семерых членов федерации из-за антиукраинской деятельности
В украинском хоккее развивается грандиозный скандал. Легенды этого вида спорта были отстранены от работы под эгидой ФХУ.
Сразу семь спортсменов подозревают в антиукраинской деятельности, сообщает Sport.ua.
Федерации хоккея Украины приостановила полномочия семи известных членов, каждый из которых внес весомый вклад в развитие отечественного спорта. Это стало результатом проверки, которая ведется по требованию неназванного военнослужащего ВСУ.
Фамилии подозреваемых
Легендарных для украинского хоккея лиц подозревают в ведении антигосударственной деятельности. Среди подозреваемых оказался, к примеру, бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко. Также в списке есть фамилии Михаила Царенко, Андрея Бущана, Вадима Сысюка, Константина Таратуты, Евгения Грищенко и Олега Юдина.
Однако это не полный список лиц, которые подозреваются в ведении антиукраинской деятельности. В него могут войти почетный президент Федерации Анатолий Брезвин и член ФХУ Вадим Шахрайчук. Но их пока не отстраняли от выполнения обязанностей.
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