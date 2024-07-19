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ФХУ отстранила семерых членов федерации из-за антиукраинской деятельности

19 июля 2024 15:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Экс-тренера сборной Украины по хоккею подозревают в антиукраинской деятельности
Бывший тренер сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко. Фото: hromadske
Валерий Ковалевич - Редактор

В украинском хоккее развивается грандиозный скандал. Легенды этого вида спорта были отстранены от работы под эгидой ФХУ.

Сразу семь спортсменов подозревают в антиукраинской деятельности, сообщает Sport.ua

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Андрей Бущан
Андрей Бущан (в центре) во время президентства в ХК "Белый Барс". Фото: УНИАН

Фамилии подозреваемых

Легендарных для украинского хоккея лиц подозревают в ведении антигосударственной деятельности. Среди подозреваемых оказался, к примеру, бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко. Также в списке есть фамилии Михаила Царенко, Андрея Бущана, Вадима Сысюка, Константина Таратуты, Евгения Грищенко и Олега Юдина.

Однако это не полный список лиц, которые подозреваются в ведении антиукраинской деятельности. В него могут войти почетный президент Федерации Анатолий Брезвин и член ФХУ Вадим Шахрайчук. Но их пока не отстраняли от выполнения обязанностей.

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

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