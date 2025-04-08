Флік покарає Ямала за запізнення перед матчем Барселони в Лізі чемпіонів

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Головний тренер іспанської "Барселони" Гансі Флік ввів у "Барселоні" систему штрафів. Через неї спеціаліст вже побив горщики з голкіпером Іньякі Пеньєю.

Цього разу проблеми можуть виникнути у юної зірки клубу Ламіна Ямала, повідомило джерело в соцмережах.

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Flick le dijo a Lamine que llegó tarde y Lamine se fue a revisar el reloj de Flick para ver si era verdad😭pic.twitter.com/mqyJIKtNgI — nenn (fan) (@FCB_nenn) April 8, 2025

Що сталося з Ямалем

Наразі відомо, що іспанський футболіст запізнився на останнє тренування каталонців, що карається штрафом.

На відео всі побачили, що Флік та Ямал псміхалися, але попередній раз запізнився Пенья, піісля чого втратив місце у складі команди, а потім Жюль Кунде.

Гансі Флік. Фото: Reuters

Побачити, чи покарають Ямала чимось, крім штрафу, зможуть 9 квітня в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд.

Цього сезону Ямал провів 42 матчі, в яких відзначився 13 забитими м'ячами та 19 гольовими передачами. Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 180 мільйонів євро.

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