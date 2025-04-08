Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Флік через дисципліну посадить Ямаля на лавку запасних arrow

Флік через дисципліну посадить Ямаля на лавку запасних

8 квітня 2025 23:56
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Флік покарає Ямала за запізнення перед матчем Барселони в Лізі чемпіонів
Ламін Ямал. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Головний тренер іспанської "Барселони" Гансі Флік ввів у "Барселоні" систему штрафів. Через неї спеціаліст вже побив горщики з голкіпером Іньякі Пеньєю.

Цього разу проблеми можуть виникнути у юної зірки клубу Ламіна Ямала, повідомило джерело в соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що сталося з Ямалем

Наразі відомо, що іспанський футболіст запізнився на останнє тренування каталонців, що карається штрафом.

На відео всі побачили, що Флік та Ямал псміхалися, але попередній раз запізнився Пенья, піісля чого втратив місце у складі команди, а потім Жюль Кунде.

Ханси Флик
Гансі Флік. Фото: Reuters

Побачити, чи покарають Ямала чимось, крім штрафу, зможуть 9 квітня в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд.

Цього сезону Ямал провів 42 матчі, в яких відзначився 13 забитими м'ячами та 19 гольовими передачами. Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 180 мільйонів євро.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може очолити несподіваний клуб.

Легендарний бразилець Роналдіньо відзначив найкращу європейську команду.

Про допінг-пробу "Б" Михайла Мудрика не хочуть говорити через прохання адвокатів.

Український півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок зробив заяву щодо гри з "Кривбасом".

футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Ламін Ямал Ханс-Дітер Флік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама