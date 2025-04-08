Флик накажет Ямала за опоздание перед матчем Барселоны в Лиге чемпионов

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Главный тренер испанской "Барселоны" Ханси Флик ввел в "Барселоне" систему штрафов. Из-за нее специалист уже побил горшки с голкипером Иньяки Пеньей.

На этот раз проблемы могут возникнуть у юной звезды клуба Ламина Ямала, сообщил источник в соцсетях.

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Flick le dijo a Lamine que llegó tarde y Lamine se fue a revisar el reloj de Flick para ver si era verdad😭pic.twitter.com/mqyJIKtNgI - nenn (fan) (@FCB_nenn) 8 апреля 2025 г .

Что случилось с Ямалем

Известно, что испанский футболист опоздал на последнюю тренировку каталонцев, что карается штрафом.

На видео все увидели, что Флик и Ямал улыбались, но предыдущий раз опоздал Пенья, после чего потерял место в составе команды, а затем Жюль Кунде.

Ханси Флик. Фото: Reuters

Увидеть, накажут ли Ямала чем-то, кроме штрафа, смогут 9 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

В этом сезоне Ямал провел 42 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 180 миллионов евро.

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