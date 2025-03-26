В Барселоне разгорается конфликт: Флик убрал Пенью из состава

В Барселоне серьезный конфликт между Фликом и одним из игроков
Каталонская "Барселона" во время гонки за чемпионство Испании начала давать трещины. Проблемы возникли с атмосферой в клубе.
Портить атмосферу в команде начал испанский вратарь Иньяки Пенья, сообщил портал Fichajes.net.
Что за скандал в "Барселоне"
В "Барселоне" возникли проблемы в отношениях главного тренера Ханса-Дитера Флика и вратаря Пеньи.
Проблемы начались после того, как 26-летний вратарь опоздал и затем был исключен из стартового состава команды на матч.
Затем конфликт усугубило решение тренера сделать вторым вратарем польского ветерана Войцеха Щенсны, который теперь играл во всех матчах, где отсутствовал Марк-Андре тер Штеген. До рокового опоздания эта роль была обещана Пенье.
В текущем сезоне Пенья провел 22 матча, где пропустил 25 мячей и еще шесть игр отстоял "насухо".
У Пеньи действующий контракт с "Барселоной" до лета 2026 года. На текущий момент статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.
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