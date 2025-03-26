У Барселоні розгорається конфлікт: Флік прибрав Пенью зі складу

Гансі Флік. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" під час перегонів за чемпіонство Іспанії почала давати тріщини. Проблеми виникли з атмосферою в клубі.

Псувати атмосферу в команді почав іспанський воротар Іньякі Пенья, повідомив портал Fichajes.net.

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Іньякі Пенья. Фото: instagram.com/inakipenya

Що за скандал у "Барселоні"

У "Барселоні" виникли проблеми у відносинах головного тренера Ганса-Дітера Фліка і воротаря Пеньї.

Проблеми почалися після того, як 26-річний воротар запізнився і потім був виключений зі стартового складу команди на матч.

Після цього конфлікт посилило рішення тренера зробити другим воротарем польського ветерана Войцеха Щенсни, який тепер грав у всіх матчах, де був відсутній Марк-Андре тер Штеген. До фатального запізнення ця роль була обіцяна Пеньї.

У поточному сезоні Пенья провів 22 матчі, де пропустив 25 м'ячів і ще шість ігор відстояв "насухо".

У Пеньї чинний контракт із "Барселоною" до літа 2026 року. На поточний момент статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.

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