Флік назвав джерело натхнення Ямаля в матчах за Барселону

Ламін Ямаль святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

У першому матчі 1/2 Ліги чемпіонів з "Інтером" каталонська "Барселона" відігралася після двох пропущених голів. Поєдинок завершився результативною нічиєю, результат протистояння вирішиться в матчі-відповіді.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік прокоментував гру своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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"Барселона" пропустила два голи від "Інтера" в дебюті матчу з "Інтером" у Лізі чемпіонів. Каталонська команда кілька разів відігравалася на своєму полі та завершила зустріч внічию з рахунком 3:3. "Синьо-гранатові" зуміли забити три красиві голи, і головний тренер подякував команді за характер та волю до перемоги.

Кого Флік похвалив за матч з "Інтером"

Наставник "Барселони" заявив, що ні про що не говорив із гравцями після нічиєї в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Ганс-Дітер Флік отримав задоволення від видовищного матчу, який міг виграти будь-хто із суперників.

Ганс-Дітер Флік спостерігає за грою "Барселони". Фото: Reuters/Nacho Doce

Головний тренер "Барселони" нагадав, що каталонці протистояли одній із найкращих команд світу, яка чудово захищається та рідко пропускає голи. Також Флік заявив, що не так давно "синьо-гранатові" були в схожій ситуації в протистоянні з "Атлетіко" в півфіналі Кубка Іспанії. Однак команді вдалося перемогти на полі суперника та завоювати трофей. "Фінал перед фіналом", — так Флік назвав матч-відповідь з "Інтером".

Тренер "Барселони" окремо похвалив Ламіна Ямаля. Флік заявив, що такі таланти з'являються раз на 50 років. Наставник каталонської команди задоволений тим, як молодий футболіст працює в матчах із сильними суперниками.

Нагадаємо, один із лідерів "Барселони" може не зіграти в матчі-відповіді з "Інтером" у Лізі чемпіонів.

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