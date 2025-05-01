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Флик назвал секрет Ямаля и результативной игры Барселоны

1 мая 2025 08:45
Иван Крутогоров - Редактор
Флик назвал источник вдохновения Ямаля в матчах за Барселону
Ламин Ямаль празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Иван Крутогоров - Редактор

В первом матче 1/2 Лиги чемпионов с "Интером" каталонская "Барселона" отыгралась после двух пропущенных голов. Поединок завершился результативной ничьей, исход противостояния решится в ответной встрече. 

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру своей команды в интервью официальному сайту УЕФА. 

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"Барселона" пропустила два гола от "Интера" в дебюте матча с "Интером" в Лиге чемпионов. Каталонская команда несколько раз отыгрывалась на своем поле и завершила встречу вничью со счетом 3:3. "Сине-гранатовые" сумели забить три красивых гола, и главный тренер поблагодарил команду за характер и волю к победе. 

Кого Флик похвалил за матч с "Интером" 

Наставник "Барселоны" заявил, что ни о чем не говорил с игроками после ничьей в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ханс-Дитер Флик получил удовольствие от зрелищного матча, который мог выиграть любой из соперников.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик наблюдает за игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Nacho Doce

Главный тренер "Барселоны" напомним, что каталонцы противостояли одной из лучших команд мира, которая прекрасно защищается и редко пропускает голы. Также Флик заявил, что не так давно "сине-гранатовые" были в похожей ситуации в противостоянии с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании. Однако команде удалось победить на поле соперника и завоевать трофей. "Финал перед финалом", — так Флик назвал ответный матч с "Интером". 

Тренер "Барселоны" отдельно похвалил Ламина Ямаля. Флик заявил, что такие таланты появляются раз в 50 лет. Наставник каталонской команды доволен тем, как молодой футболист работает в матчах с сильными соперниками. 

Напомним, один из лидеров "Барселоны" может не сыграть в ответном поединке с "Интером" в Лиге чемпионов.  

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