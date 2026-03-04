Флік стривожений після великої перемоги Барселони над Атлетіко

Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік поділився своїми враженнями від гри команди після матчу-відповіді Кубка Іспанії проти мадридського "Атлетіко". Каталонський клуб упевнено переміг суперника з рахунком 3:0.

Загальний результат протистояння (3:4) не дозволив "синьо-гранатовим" продовжити боротьбу за трофей, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Незважаючи на підсумок вильоту, гра "Барселони" справила враження на тренерський штаб. Команда діяла активно попереду, створювала моменти і до останніх хвилин намагалася змінити хід двоматчевого протистояння.

Півзахисник Марк Берналь оформив дубль. Фото: Reuters/Albert Gea

Флік звернув увагу на важливу проблему

Після гри німецький фахівець більше говорив не про результат, а про стан команди. За його словами, на тлі хорошого футболу з'явилася проблема, яка потребує уваги тренерського штабу та медичного персоналу клубу. Флік підкреслив, що "Барселона" провела сильний матч, але не приховував стурбованості кадровою ситуацією.

"Усі гравці віддали всі сили і провели фантастичний матч. У нас просто не вийшло забити четвертий м'яч, таке трапляється. Нам доведеться поговорити з медичною командою і тренерами з фізичної підготовки про те, як запобігти травмам трьох гравців за один тиждень", — заявив Флік.

