Главная Спорт Флик заявил о проблеме в Барселоне после матча с Атлетико

Флик заявил о проблеме в Барселоне после матча с Атлетико

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 10:26
Флик обеспокоен ситуацией в Барселоне после матча с Атлетико
Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру команды после ответного матча Кубка Испании против мадридского "Атлетико". Каталонцы уверенно выиграли встречу со счетом 3:0.

Общий результат противостояния (3:4) не позволил "сине-гранатовым" продолжить борьбу за трофей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Читайте также:

Несмотря на итог вылета, игра "Барселоны" произвела впечатление на тренерский штаб. Команда действовала активно впереди, создавала моменты и до последних минут пыталась изменить ход двухматчевого противостояния. 

Марк Берналь
Полузащитник Марк Берналь оформил дубль. Фото: Reuters/Albert Gea

Флик обратил внимание на важную проблему

После игры немецкий специалист больше говорил не о результате, а о состоянии команды. По его словам, на фоне хорошего футбола появилась проблема, которая требует внимания тренерского штаба и медицинского персонала клуба. Флик подчеркнул, что "Барселона" провела сильный матч, но не скрывал обеспокоенности кадровой ситуацией. 

"Все игроки отдали все силы и провели фантастический матч. У нас просто не получилось забить четвертый мяч, такое случается. Нам придется поговорить с медицинской командой и тренерами по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трех игроков за одну неделю", — заявил Флик. 

спорт футбол Барселона Атлетико Мадрид Ханс-Дитер Флик
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
