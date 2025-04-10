Флік застеріг Барселону від помилки після перемоги над Боруссією

Флік пояснив, що його турбує в грі Барселони
"Барселона" впевнено розгромила дортмундську "Боруссію" в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Усі гравці групи атаки каталонської команди відзначилися в цьому матчі.
Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік застеріг від передчасної радості, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Боруссія" змарнувала декілька моментів біля воріт "Барселони" в першому таймі, але не зуміли їх реалізувати. Каталонці краще зіграли в завершальній стадії атаки. Голи Рафіньї та Ямаля, а також дубль Левандовського, практично гарантували "Барселоні" місце в півфіналі ЛЧ. Однак тренер команди Ганс-Дітер Флік попросив утриматися від недооцінки суперника перед матчем-відповіддю.
Що турбує Фліка
Наставник "Барселони" заявив, що великий рахунок не повинен вводити в оману. У матчі-відповіді може статися все що завгодно. Гра "Боруссії" викликала повагу Ханса-Дітера Фліка, який розуміє, наскільки важко грати в Дортмунді.
Флік назвав "Боруссію" сильною командою, яка здатна покарати за найменшу помилку. У себе вдома "джмелі" зроблять усе, щоб відігратися за перший матч, але тренер "Барселони" вірить у своїх підопічних і захоплюється атакувальним тріо каталонської команди.
"У нас збалансована команда. Ті, хто виходить на заміну, гідно підтримують високий рівень. Ми впевнені в собі, але поки нема чого святкувати. Усе вирішиться за тиждень", — заявив Флік.
Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому "Боруссія" прийме "Барселону", відбудеться 15 квітня. На вихідних дортмундці зіграють із мюнхенською "Баварією" в чемпіонаті Німеччини.
Нагадаємо, напередодні матчу з "Боруссією" стало відомо, що "Барселона" перестала бути головним фаворитом Ліги чемпіонів.
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