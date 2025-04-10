Флик предостерег Барселону от ошибки после победы над Боруссией

Ламин Ямаль (слева) и Рафинья празднуют гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

"Барселона" уверенно разгромила дортмундскую "Боруссию" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Все игроки группы атаки каталонской команды отличились в этом матче.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик предостерег от преждевременной радости, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Боруссия" упустила несколько моментов у ворот "Барселоны" в первом тайме, но не сумели их реализовать. Каталонцы лучше сыграли в завершающей стадии атаки. Голы Рафиньи и Ямаля, а также дубль Левандовского, практически гарантировали "Барселоне" место в полуфинале ЛЧ. Однако тренер команды Ханс-Дитер Флик попросил воздержаться от недооценки соперника перед ответным матчем.

Что тревожит Флика

Наставник "Барселоны" заявил, что крупный счет не должен вводить заблуждение. В ответном поединке может произойти все что угодно. Игра "Боруссии" вызвала уважение Ханса-Дитера Флика, который понимает, насколько тяжело играть в Дортмунде.

Тренер Ханс-Дитер Флик (справа) во время игры. Фото: Reuters/Nacho Doce

Флик назвал "Боруссию" сильной командой, которая способна наказать за малейшую ошибку. У себя дома "шмели" сделают все, чтобы отыграться за первый матч, но тренер "Барселоны" верит в своих подопечных и восхищается атакующим трио каталонской команды.

"У нас сбалансированная команда. Те, кто выходит на замену, достойно поддерживают высокий уровень. Мы уверены в себе, но пока нечего праздновать. Все решится через неделю", — заявил Флик.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" примет "Барселону", состоится 15 апреля. На выходных дортмундцы сыграют с мюнхенской "Баварией" в чемпионате Германии.

Напомним, накануне матча с "Боруссией" стало известно, что "Барселона" перестала быть главным фаворитом Лиги чемпионов.

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