Флік заборонив Барселоні мріяти про титули: нове правило команди

Флік забороняє гравцям Барселони говорити про перемоги в турнірах
У каталонській "Барселоні" запроваджено нове правило в команді. Ініціатором цього став головний тренер клубу Ганс-Дітер Флік.
У роздягальні "Барселони" почалися розмови про можливий требл, які Флік намагається припинити, повідомив портал AS.
Нововведення Фліка
За інформацією джерела, німецький тренер вважає, що надмірна впевненість може сильно завадити команді в боротьбі за титули.
Флік звернув увагу футболістів на те, що вони ще нічого не виграли, і їм потрібно пройти довгий шлях до трофеїв.
Тренер "Барселони" закликав своїх гравців бути скромнішими. Тому їм заборонено говорити про титули.
У чемпіонаті Іспанії "Барселона" посідає перше місце, але переслідувачі дуже близько до них. Також команда зіграє в півфіналі Кубка Іспанії та у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, в "Олександрії" не зможуть утримати Руслана Ротаня, якого зацікавив проєкт іншого клубу.
Трансферна вартість Іллі Забарного зросла, а Михайло Мудрик і Віталій Миколенко показали стабільність.
Стало відомо, що Ротань може поміняти Олександра Шовковського в "Динамо" Київ.
Раніше оголосили про чотири факти щодо стадіону, де зіграє Україна та Бельгія.
Читайте Новини.LIVE!