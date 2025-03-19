Флік заборонив Барселоні мріяти про титули: нове правило команди

Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters

У каталонській "Барселоні" запроваджено нове правило в команді. Ініціатором цього став головний тренер клубу Ганс-Дітер Флік.

У роздягальні "Барселони" почалися розмови про можливий требл, які Флік намагається припинити, повідомив портал AS.

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Гравці "Барселони". Фото: Reuters

Нововведення Фліка

За інформацією джерела, німецький тренер вважає, що надмірна впевненість може сильно завадити команді в боротьбі за титули.

Флік звернув увагу футболістів на те, що вони ще нічого не виграли, і їм потрібно пройти довгий шлях до трофеїв.

Тренер "Барселони" закликав своїх гравців бути скромнішими. Тому їм заборонено говорити про титули.

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" посідає перше місце, але переслідувачі дуже близько до них. Також команда зіграє в півфіналі Кубка Іспанії та у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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