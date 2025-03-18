Рафінья і Ямаль увійшли до трійки фаворитів на отримання Золотого м'яча

Салах та Мбаппе не отримають Золотий м'яч — хто став фаворитом
У рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч"-2025 знову змінився. Найпрестижнішу індивідуальну премію у світі футболу може отримати футболіст "Барселони".
Форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах вибув із першої п'ятірки претендентів, повідомляє портал Goal.
Невдовзі після матчів 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів змінився рейтинг футболістів, які можуть отримати Золотий м'яч у 2025 році. Ще недавно головними фаворитами на трофей були Кіліан Мбаппе та Мохаммед Салах. Тепер претендентами стали інші футболісти.
Новий рейтинг ЗМ-2025
Успіхи "Барселони" наприкінці зими й на початку весни цього року призвели до того, що лідери каталонської команди опинилися в трійці головних претендентів на трофей "Золотий м'яч-2025". Зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе перемістився на друге місце.
Перша десятка претендентів:
- Рафінья Діас ("Барселона", Бразилія);
- Кіліан Мбаппе ("Реал", Франція);
- Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія);
- Гаррі Кейн ("Баварія", Англія);
- Усман Дембеле ("ПСЖ", Франція);
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет);
- Педрі ("Барселона", Іспанія);
- Роберт Левандовський ("Барселона", Польща);
- Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія);
- Джуд Беллінгем ("Реал", Англія).
Церемонія вручення "Золотого м'яча" 2025 року відбудеться наприкінці осені в Парижі.
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