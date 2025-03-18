Рафінья і Ямаль увійшли до трійки фаворитів на отримання Золотого м'яча

Кіліан Мбаппе в матчі за "Реал". Фото: Reuters/Pablo Morano

У рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч"-2025 знову змінився. Найпрестижнішу індивідуальну премію у світі футболу може отримати футболіст "Барселони".

Форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах вибув із першої п'ятірки претендентів, повідомляє портал Goal.

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Невдовзі після матчів 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів змінився рейтинг футболістів, які можуть отримати Золотий м'яч у 2025 році. Ще недавно головними фаворитами на трофей були Кіліан Мбаппе та Мохаммед Салах. Тепер претендентами стали інші футболісти.

Рафінья під час атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Новий рейтинг ЗМ-2025

Успіхи "Барселони" наприкінці зими й на початку весни цього року призвели до того, що лідери каталонської команди опинилися в трійці головних претендентів на трофей "Золотий м'яч-2025". Зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе перемістився на друге місце.

Перша десятка претендентів:

Рафінья Діас ("Барселона", Бразилія); Кіліан Мбаппе ("Реал", Франція); Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія); Гаррі Кейн ("Баварія", Англія); Усман Дембеле ("ПСЖ", Франція); Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет); Педрі ("Барселона", Іспанія); Роберт Левандовський ("Барселона", Польща); Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія); Джуд Беллінгем ("Реал", Англія).

Ламін Ямаль святкує перемогу. Фото: Reuters/Juan Medina

Церемонія вручення "Золотого м'яча" 2025 року відбудеться наприкінці осені в Парижі.

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