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Салах та Мбаппе не отримають Золотий м'яч — хто став фаворитом

18 березня 2025 10:55
Іван Крутогоров - Редактор
Рафінья і Ямаль увійшли до трійки фаворитів на отримання Золотого м'яча
Кіліан Мбаппе в матчі за "Реал". Фото: Reuters/Pablo Morano
Іван Крутогоров - Редактор

У рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч"-2025 знову змінився. Найпрестижнішу індивідуальну премію у світі футболу може отримати футболіст "Барселони".

Форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах вибув із першої п'ятірки претендентів, повідомляє портал Goal.

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Невдовзі після матчів 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів змінився рейтинг футболістів, які можуть отримати Золотий м'яч у 2025 році. Ще недавно головними фаворитами на трофей були Кіліан Мбаппе та Мохаммед Салах. Тепер претендентами стали інші футболісти.

Рафинья
Рафінья під час атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Новий рейтинг ЗМ-2025

Успіхи "Барселони" наприкінці зими й на початку весни цього року призвели до того, що лідери каталонської команди опинилися в трійці головних претендентів на трофей "Золотий м'яч-2025". Зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе перемістився на друге місце.

Перша десятка претендентів:

  1. Рафінья Діас ("Барселона", Бразилія);
  2. Кіліан Мбаппе ("Реал", Франція);
  3. Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія);
  4. Гаррі Кейн ("Баварія", Англія);
  5. Усман Дембеле ("ПСЖ", Франція);
  6. Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет);
  7. Педрі ("Барселона", Іспанія);
  8. Роберт Левандовський ("Барселона", Польща);
  9. Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія);
  10. Джуд Беллінгем ("Реал", Англія).
Ламин Ямаль
Ламін Ямаль святкує перемогу. Фото: Reuters/Juan Medina

Церемонія вручення "Золотого м'яча" 2025 року відбудеться наприкінці осені в Парижі.

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