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Салах и Мбаппе не получат Золотой мяч — кто стал фаворитом

18 марта 2025 10:55
Иван Крутогоров - Редактор
Рафинья и Ямаль вошли в тройку фаворитов на получение Золотого мяча
Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Pablo Morano
Иван Крутогоров - Редактор

В рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч"-2025 снова изменился. Самую престижную индивидуальную премию в мире футбола может получить футболист "Барселоны".

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах выбыл из первой пятерки претендентов, сообщает портал Goal

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Вскоре после матчей 1/8 плей-офф Лиги чемпионов изменился рейтинг футболистов, который могут получить Золотой мяч в 2025 году. Еще недавно главными фаворитами на трофей были Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах. Теперь претендентами стали другие футболисты. 

Рафинья
Рафинья во время атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Новый рейтинг ЗМ-2025 

Успехи "Барселоны" в конце зимы и начале весны этого года привели к тому, что лидеры каталонской команды оказались в тройке главных претендентов на трофей "Золотой мяч-2025". Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе переместился на второе место. 

Первая десятка претендентов: 

  1. Рафинья Диас ("Барселона", Бразилия);
  2. Килиан Мбаппе ("Реал", Франция);
  3. Ламин Ямаль ("Барселона", Испания); 
  4. Харри Кейн ("Бавария", Англия); 
  5. Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция); 
  6. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет); 
  7. Педри ("Барселона", Испания); 
  8. Роберт Левандовский ("Барселона", Польша); 
  9. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия); 
  10. Джуд Беллингем ("Реал", Англия). 
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль празднует победу. Фото: Reuters/Juan Medina

Церемония вручения "Золотого мяча" в 2025 году пройдет в конце осени в Париже. 

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