Рафинья и Ямаль вошли в тройку фаворитов на получение Золотого мяча

Салах и Мбаппе не получат Золотой мяч — кто стал фаворитом
В рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч"-2025 снова изменился. Самую престижную индивидуальную премию в мире футбола может получить футболист "Барселоны".
Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах выбыл из первой пятерки претендентов, сообщает портал Goal.
Вскоре после матчей 1/8 плей-офф Лиги чемпионов изменился рейтинг футболистов, который могут получить Золотой мяч в 2025 году. Еще недавно главными фаворитами на трофей были Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах. Теперь претендентами стали другие футболисты.
Новый рейтинг ЗМ-2025
Успехи "Барселоны" в конце зимы и начале весны этого года привели к тому, что лидеры каталонской команды оказались в тройке главных претендентов на трофей "Золотой мяч-2025". Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе переместился на второе место.
Первая десятка претендентов:
- Рафинья Диас ("Барселона", Бразилия);
- Килиан Мбаппе ("Реал", Франция);
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);
- Харри Кейн ("Бавария", Англия);
- Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);
- Педри ("Барселона", Испания);
- Роберт Левандовский ("Барселона", Польша);
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия);
- Джуд Беллингем ("Реал", Англия).
Церемония вручения "Золотого мяча" в 2025 году пройдет в конце осени в Париже.
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