Рафинья и Ямаль вошли в тройку фаворитов на получение Золотого мяча

Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Pablo Morano

В рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч"-2025 снова изменился. Самую престижную индивидуальную премию в мире футбола может получить футболист "Барселоны".

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах выбыл из первой пятерки претендентов, сообщает портал Goal.

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Вскоре после матчей 1/8 плей-офф Лиги чемпионов изменился рейтинг футболистов, который могут получить Золотой мяч в 2025 году. Еще недавно главными фаворитами на трофей были Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах. Теперь претендентами стали другие футболисты.

Рафинья во время атаки. Фото: Reuters/Susana Vera

Новый рейтинг ЗМ-2025

Успехи "Барселоны" в конце зимы и начале весны этого года привели к тому, что лидеры каталонской команды оказались в тройке главных претендентов на трофей "Золотой мяч-2025". Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе переместился на второе место.

Первая десятка претендентов:

Рафинья Диас ("Барселона", Бразилия); Килиан Мбаппе ("Реал", Франция); Ламин Ямаль ("Барселона", Испания); Харри Кейн ("Бавария", Англия); Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция); Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет); Педри ("Барселона", Испания); Роберт Левандовский ("Барселона", Польша); Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия); Джуд Беллингем ("Реал", Англия).

Ламин Ямаль празднует победу. Фото: Reuters/Juan Medina

Церемония вручения "Золотого мяча" в 2025 году пройдет в конце осени в Париже.

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