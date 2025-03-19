Флик запретил Барселоне мечтать о титулах: новое правило команды

Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters

В каталонской "Барселоне" введено новое правило в команде. Инициатором этого стал главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

В раздевалке "Барселоны" начались разговоры о возможном требл, которые Флик пытается пресечь, сообщил портал AS.

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Игроки "Барселоны". Фото: Reuters

Нововведение Флика

По информации источника, немецкий тренер считает, что чрезмерная уверенность может сильно помешать команде в борьбе за титулы.

Флик обратил внимание футболистов на то, что они еще ничего не выиграли, и им нужно пройти долгий путь к трофеям.

Тренер "Барселоны" призвал своих игроков быть скромнее. Поэтому им запрещено говорить о титулах.

В чемпионате Испании "Барселона" занимает первое место, но преследователи очень близко к ним. Также команда сыграет в полуфинале Кубка Испании и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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