Ласіна Траоре зізнався, що боїться грати у футбол в Україні

Форвард Шахтаря Траоре зізнався, що йому страшно в Україні
Футболіст донецького "Шахтаря" Ласіна Траоре не приховує страху через перебування в Україні, яка регулярно зазнає ракетних обстрілів. Але форвард збірної Буркіна-Фасо не збирається йти з команди.
Траоре зазнає стресу, коли бачить наслідки війни в країні, повідомляє "Український футбол".
Ласіна Траоре перейшов до "Шахтаря" з "Аякса" влітку 2021 року. На відміну від більшості легіонерів, він не виїхав з України після початку повномасштабного наступу росіян. Форвард зізнався, що йому страшно жити у країні, яка захищається від агресора. Проте він розуміє, що людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, набагато гірші.
Що Траоре сказав про Україну
Африканський футболіст "Шахтаря" заявив, що щодня молиться за повернення миру та припинення страждань людей, які щодня стикаються з жахами бойових дій. Траоре боляче чути про руйнування та жертви, які несуть ракетні обстріли. Футболіст знає те, що відбувається в Україні, і постійно дивиться новини про війну.
Також Траоре зазначив, що набуває унікального досвіду у своїй кар'єрі. Логістика "Шахтаря" за останні два роки змінилася. Команда довго добирається на міжнародні матчі та використовує для цього всі види транспорту.
"Сирени повітряної тривоги, які в кожний момент можуть перервати матч тут, в Україні. Але справді — це другорядне поряд із загрозою життю людей, яке відчувається щодня", — розповів Траоре.
Контракт форварда із "Шахтарем" діє до літа 2026 року. Минулого сезону Ласіна забив 4 голи та зробив 6 результативних передач.
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