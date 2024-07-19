Ласіна Траоре зізнався, що боїться грати у футбол в Україні

Ласіна Траоре на тренуванні. Фото: instagram.com/traorelassinafranc/

Футболіст донецького "Шахтаря" Ласіна Траоре не приховує страху через перебування в Україні, яка регулярно зазнає ракетних обстрілів. Але форвард збірної Буркіна-Фасо не збирається йти з команди.

Траоре зазнає стресу, коли бачить наслідки війни в країні, повідомляє "Український футбол".

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Ласіна Траоре перейшов до "Шахтаря" з "Аякса" влітку 2021 року. На відміну від більшості легіонерів, він не виїхав з України після початку повномасштабного наступу росіян. Форвард зізнався, що йому страшно жити у країні, яка захищається від агресора. Проте він розуміє, що людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, набагато гірші.

Ласіна Траоре у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/traorelassinafranc/

Що Траоре сказав про Україну

Африканський футболіст "Шахтаря" заявив, що щодня молиться за повернення миру та припинення страждань людей, які щодня стикаються з жахами бойових дій. Траоре боляче чути про руйнування та жертви, які несуть ракетні обстріли. Футболіст знає те, що відбувається в Україні, і постійно дивиться новини про війну.

Ласіна Траоре із сім'єю. Фото: instagram.com/traorelassinafranc/

Також Траоре зазначив, що набуває унікального досвіду у своїй кар'єрі. Логістика "Шахтаря" за останні два роки змінилася. Команда довго добирається на міжнародні матчі та використовує для цього всі види транспорту.

"Сирени повітряної тривоги, які в кожний момент можуть перервати матч тут, в Україні. Але справді — це другорядне поряд із загрозою життю людей, яке відчувається щодня", — розповів Траоре.

Контракт форварда із "Шахтарем" діє до літа 2026 року. Минулого сезону Ласіна забив 4 голи та зробив 6 результативних передач.

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