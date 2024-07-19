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Форвард Шахтера Траоре признался, что ему страшно в Украине

19 июля 2024 11:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Ласина Траоре признался, что боится играть в футбол в Украине
Ласина Траоре на тренировке. Фото: instagram.com/traorelassinafranc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист донецкого "Шахтера" Ласина Траоре не скрывает страха из-за нахождения в Украине, которая регулярно подвергается ракетным обстрелам. Но форвард сборной Буркина-Фасо не собирается уходить из команды. 

Траоре испытывает стресс, когда видит последствия войны в стране, сообщает "Украинский футбол". 

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Ласина Траоре перешел в "Шахтер" из "Аякса" летом 2021 года. В отличие от большинства легионеров он не уехал из Украины после начала полномасштабного наступления россиян. Форвард признался, что ему страшно жить в стране, которая защищается от агрессора. Однако он понимает, что людям, которые находятся на линии боевого столкновения, гораздо хуже. 

Шахтер Донецк
Ласина Траоре в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/traorelassinafranc/

Что Траоре сказал об Украине 

Африканский футболист "Шахтера" заявил, что каждый день молится о возвращении мира и прекращении страданий людей, которые каждый день сталкиваются с ужасами боевых действий. Траоре больно слышать о разрушениях и жертвах, которые несут ракетные обстрелы. Футболист в курсе того, что происходит в Украине, и постоянно смотрит новости о войне. 

Ласина Траоре
Ласина Траоре с семьей. Фото: instagram.com/traorelassinafranc/

Также Траоре отметил, что получает уникальный опыт в своей карьере. Логистика "Шахтера" за последние два года изменилась. Команда долго добирается на международные матчи и использует для этого все виды транспорта.

"Сирены воздушной тревоги, которые в каждый момент могут прервать матч здесь, в Украине. Но действительно — это второстепенно наряду с угрозой жизни людей, которая ощущается каждый день", — рассказал Траоре. 

Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне Ласина забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. 

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