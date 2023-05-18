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Форварда збірної Англії відсторонили від футболу

18 травня 2023 14:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Форварда збірної Англії відсторонили від футболу
Айвен Тоуні в оточенні партнерів по команді. Фото: Instagram/ivantoney1
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Форвард "Брентфорду" та збірної Англії Айвен Тоуні отримав тривалу дискваліфікацію за гру в тоталізаторі. Гравець вже визнав свою провину й понесе заслужене покарання. 

Про це повідомляє Goal.com. 

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Нападника клубу "Брентфорд" Айвена Тоуні відсторонили від футболу на вісім місяців за гру в тоталізаторі. Окрім цього, футболіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 50 тисяч фунтів. 

Тоуни
Нападник "Брентфорду" Айвен Тоуні. Фото: Instagram/ivantoney1

Отже, 27-річний форвард зможе знову допомогти своїй команді не раніше другої половини січня 2024 року. Відновити тренування з "бджолами", аби підтримувати фізичну форму, йому дозволили на чотири місяці раніше.   

Наприкінці минулого року Футбольна асоціація Англії звинуватила гравця у 232 порушеннях регламенту про ставки в період з 2017 по 2021 рік. Футболіст ділився зі своїм оточенням певною інформацією, яку можна використовувати у ставках на футбольні події.

Цікаво, що Айвен Тоуні посідає третю сходинку у списку бомбардирів АПЛ цього сезону. Наразі в його активі 20 голів у футболці "Брентфорду".

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