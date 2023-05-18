Форварда збірної Англії відсторонили від футболу
Форвард "Брентфорду" та збірної Англії Айвен Тоуні отримав тривалу дискваліфікацію за гру в тоталізаторі. Гравець вже визнав свою провину й понесе заслужене покарання.
Про це повідомляє Goal.com.
Тоуні загрався в ставки
Нападника клубу "Брентфорд" Айвена Тоуні відсторонили від футболу на вісім місяців за гру в тоталізаторі. Окрім цього, футболіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 50 тисяч фунтів.
Отже, 27-річний форвард зможе знову допомогти своїй команді не раніше другої половини січня 2024 року. Відновити тренування з "бджолами", аби підтримувати фізичну форму, йому дозволили на чотири місяці раніше.
Наприкінці минулого року Футбольна асоціація Англії звинуватила гравця у 232 порушеннях регламенту про ставки в період з 2017 по 2021 рік. Футболіст ділився зі своїм оточенням певною інформацією, яку можна використовувати у ставках на футбольні події.
Цікаво, що Айвен Тоуні посідає третю сходинку у списку бомбардирів АПЛ цього сезону. Наразі в його активі 20 голів у футболці "Брентфорду".
Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.
Тренер Сергій Ребров погодився очолити збірну України.
Боксер Василь Ломаченко виграв дуель у Девіна Хейні та зробив заяву.
ФІФА показала офіційний логотип Кубка Світу з футболу-2026.