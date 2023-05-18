Форварда сборной Англии отстранили от футбола

Айвен Тоуни в окружении партнеров по команде. Фото: Instagram/ivantoney1

Форвард "Брентфорда" и сборной Англии Айвен Тоуни получил длительную дисквалификацию за игру в тотализаторе. Игрок уже признал свою вину и понесет заслуженное наказание.

Об этом сообщает Goal.com.

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Нападающего клуба "Брентфорд" Айвена Тоуни отстранили от футбола на восемь месяцев за игру в тотализаторе. Кроме того, футболиста обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч фунтов.

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни. Фото: Instagram/ivantoney1

Таким образом, 27-летний форвард сможет снова помочь своей команде не раньше второй половины января 2024 года. Возобновить тренировки с "пчелами", чтобы поддерживать физическую форму, ему разрешили на четыре месяца раньше.

В конце прошлого года Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока в 232 нарушениях регламента ставок в период с 2017 по 2021 год. Футболист делился со своим окружением определенной информацией, которую можно использовать в ставках на футбольные события.

Интересно, что Айвен Тоуни занимает третье место в списке бомбардиров АПЛ в этом сезоне. На данный момент в его активе 20 голов в футболке "Брентфорда".

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