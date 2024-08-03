Француз Тедді Рінер за 90 секунд здолав південнокорейця на Олімпіаді-2024 — як так сталося

Дзюдоїсти Тедді Рінер та Кім Мін Чон на Олімпіаді-2024. Фото: скриншот

На Олімпійських іграх-2024 у командному змаганні з дзюдо Південна Корея виставила спортсмена, легшого на 50 кг, проти чотириразового олімпійського чемпіона з Франції Тедді Рінера. Результат поєдинку був передбачуваний.

Про це пише Daily Sports.

Читайте також:

Нерівний поєдинок

Рінер переміг південнокорейського суперника Кім Мін Чона лише за 90 секунд.

Окрім великої різниці у вазі, французький спортсмен був вищим за південнокорейця на понад 20 см.

Дуже складно знайти конкурента, який міг би скласти серйозну конкуренцію Рінеру за фізичними параметрами, особливо з огляду на те, що зріст французького дзюдоїста становить 205 см, а вага — 135 кг.

Наразі невідомо, чому Південна Корея вирішила виставити проти важкоатлета спортсмена, який є значно легшим за суперника.

Південна Корея вирішила виставити проти важкоатлета спортсмена, який є значно легшим за суперника. Фото: Reuters

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.