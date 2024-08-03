Француз Тедді Рінер за 90 секунд здолав південнокорейця на Олімпіаді-2024 — як так сталося

Французький дзюдоїст здолав суперника з Південної Кореї за 90 секунд — різниця у вазі величезна
На Олімпійських іграх-2024 у командному змаганні з дзюдо Південна Корея виставила спортсмена, легшого на 50 кг, проти чотириразового олімпійського чемпіона з Франції Тедді Рінера. Результат поєдинку був передбачуваний.
Про це пише Daily Sports.
Нерівний поєдинок
Рінер переміг південнокорейського суперника Кім Мін Чона лише за 90 секунд.
Окрім великої різниці у вазі, французький спортсмен був вищим за південнокорейця на понад 20 см.
Дуже складно знайти конкурента, який міг би скласти серйозну конкуренцію Рінеру за фізичними параметрами, особливо з огляду на те, що зріст французького дзюдоїста становить 205 см, а вага — 135 кг.
Наразі невідомо, чому Південна Корея вирішила виставити проти важкоатлета спортсмена, який є значно легшим за суперника.
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