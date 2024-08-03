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Французский дзюдоист одолел соперника из Южной Кореи за 90 секунд — разница в весе огромна

3 августа 2024 21:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Француз Тедди Ринер за 90 секунд одолел южнокорейца на Олимпиаде-2024 — как это произошло
Дзюдоисты Тедди Ринер и Ким Мин Чон на Олимпиаде-2024. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На Олимпийских играх-2024 в командном соревновании по дзюдо Южная Корея выставила спортсмена, который легче на 50 кг, против четырехкратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера. Результат поединка был предсказуем.

Об этом пишет Daily Sports.

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Ринер победил южнокорейского соперника Ким Мин Чона всего за 90 секунд.

Кроме большой разницы в весе, французский спортсмен был выше южнокорейца более чем на 20 см.

Очень сложно найти конкурента, который мог бы составить серьезную конкуренцию Ринеру по физическим параметрам, особенно учитывая, что рост французского дзюдоиста составляет 205 см, а вес — 135 кг.

Пока неизвестно, почему Южная Корея решила выставить против тяжелоатлета спортсмена, который значительно легче соперника.

Дзюдо
Южная Корея решила выставить против тяжелоатлета спортсмена, который значительно легче соперника. Фото: Reuters

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