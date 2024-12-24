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Футболіст Динамо Київ отримав дискваліфікацію на пів року

24 грудня 2024 11:36
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ерік Рамірес із Динамо Київ дискваліфікований на шість місяців
Ерік Рамірес у складі "Динамо". Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У київському "Динамо" одного з футболістів дискваліфікували через порушення контрактних зобов'язань. Сталося це через ситуацію з орендою гравця у "Слован".

Йдеться про венесуельського форварда киян Еріка Раміреса, повідомив журналіст Херман Гарсія Грова.

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Що відомо про дискваліфікацію Раміреса

Футболіст, який поточний сезон проводить в оренді в аргентинському "Тигрі", отримав шість місяців дискваліфікації від офіційних матчів.

Рішення про усунення футболіста виніс Спортивний арбітражний суд у Лозанні через оренду Раміреса у "Слован".

Влітку 2022 року "Динамо" відпустило венесуельця у безплатну оренду у "Слован" терміном на один сезон з опцією викупу.

Попри контракт, його розірвали вже взимку 2023 року. Форвард не приїхав на тренувальні збори словацького клубу.

Гравець вирішив залишити "Слован" нібито через те, що не отримав обіцяних грошей.

У "Словані" у відповідь виставили форварду грошовий штраф та подали позов до суду.

Зазначимо, що піврічну дискваліфікацію можна скасувати, якщо футболіст виплатить клубу штраф та "Слован" попросить суд скасувати рішення.

Ерік Рамірес
Рішення суду, яке отримав "Тірес". Фото: x.com/GerGarciaGrova

Цікаво, що Рамірес має контракт із "Динамо" до літа 2026 року.

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футбол УЄФА Динамо УПЛ Дискваліфікація

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