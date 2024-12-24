Эрик Рамирес из Динамо Киев дисквалифицирован на шесть месяцев

Футболист Динамо Киев получил дисквалификацию на полгода
В киевском "Динамо" одного из футболистов дисквалифицировали из-за нарушения контрактных обязательств. Случилось это из-за ситуации с арендой игрока в "Слован".
Речь идет об венесуэльском форварде киевлян Эрике Рамиресе, сообщил журналист Херман Гарсия Грова.
Что известно о дисквалификации Рамиреса
Футболист, который текущий сезон проводит в аренде в аргентинском "Тигре", получил шесть месяцев дисквалификации от официальных матчей.
Решение об отстранении футболиста вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за аренды Рамиреса в "Слован".
Летом 2022 года "Динамо" отпустило венесуэльца в бесплатную аренду в "Слован" сроком на один сезон с опцией выкупа.
Несмотря на контракт, его разорвали уже зимой 2023 года. Форвард не приехал на тренировочные сборы словацкого клуба.
Игрок решил покинуть "Слован", якобы" из-за того, что не получил обещанных денег.
В "Словане" в ответ выставили форварду денежный штраф и подали иск в суд.
Отметим, что полугодичную дисквалификацию можно отменить, если футболист выплатит клубу штраф и "Слован" попросит суд отменить решение.
Интересно, что Рамирес имеет контракт с "Динамо" до лета 2026 года.
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