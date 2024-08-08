Інтер зробить Динамо пропозицію щодо гравця збірної України

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Керівництво італійського "Інтера" готується до трансферу одного із футболістів київського "Динамо". Міланський клуб готовий заплатити за українця щонайменше 10 млн євро.

Форвард "Динамо" може найближчим часом підписати контракт із чемпіонами Італії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Рік тому скаути "Інтера" звернули увагу на одного із футболістів "Динамо". Представники італійської команди неодноразово відвідували матчі "біло-синіх" та стежили за прогресом цього гравця. Тепер він опинився у списку пріоритетних покупок "нерадзуррі".

Владислав Ванат під час матчу із "Рейнджерс". Фото: пресслужба "Динамо"

Кого "Інтер" хоче купити у "Динамо"

Форвард збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру у "Інтері". Тренерський штаб міланської команди шукає талановитого молодого форварда, який міг би досягти великого прогресу в італійській команді.

Ванат обіграє суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

"Інтер" готовий запропонувати "Динамо" від 10 до 15 млн євро за 22-річного футболіста, який минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Альтернативною кандидатурою є Карім Конате із "Зальцбурга", але за нього доведеться заплатити вдвічі дорожче.

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