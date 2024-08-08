Интер сделает Динамо предложение по игроку сборной Украины

Футболисты Динамо перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Руководство итальянского "Интера" готовится к трансферу одного из футболистов киевского "Динамо". Миланский клуб готов заплатить за украинца не менее 10 млн евро.

Форвард "Динамо" может в ближайшее время подписать контракт с чемпионами Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Год назад скауты "Интера" обратили внимание на одного из футболистов "Динамо". Представители итальянской команды неоднократно посещали матчи украинской команды и следили за прогрессом этого игрока. Теперь он оказался в списке приоритетных покупок "нерадзурри".

Владислав Ванат во время матча с "Рейнджерс". Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого "Интер" хочет купить в "Динамо"

Форвард сборной Украины Владислав Ванат может продолжить карьеру в "Интере". Тренерский штаб миланской команды ищет талантливого молодого форварда, который мог бы добиться большого прогресса в итальянской команде.

Ванат обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Интер" готов предложить "Динамо" от 10 до 15 млн евро за 22-летнего футболиста, которой в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Альтернативной кандидатурой является Карим Конате из "Зальцбурга", но за него придется заплатить в два раза дороже.

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