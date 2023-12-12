Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Футболіст Динамо змінить Андерлехт на команду з іншого європейського чемпіонату arrow

Футболіст Динамо змінить Андерлехт на команду з іншого європейського чемпіонату

12 грудня 2023 12:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболіст Динамо змінить Андерлехт на команду з іншого європейського чемпіонату
Джастін Лонвейк у формі "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральному півзахисники київського "Динамо" Джастіну Лонвейку не вдалося заграти в оренді в бельгійському "Андерлехті". Тому нідерландець піде з клубу.

Лонвейк знайшов собі іншу команду, повідомив voetbalkrant.com.

Читайте також:
Джастин Лонвейк
Джастін Лонвейк у Бульгії. Фото: "Андерлехт"

Лонвейк пішов із "Андерлехту"

Наразі відомо, що Лонвейк не заграв у бельгійському клубі через проблеми з набором фізичних кондицій. Спершу футболіст прийшов у команду, коли був у поганому стані, а потім травмувався. Відтоді футболіст так й не набрав необхідні кондиції.

Ймовірно, з футболістом достроково розірвуть контракт.

Джерела повідомили, що Лонвейк, начебто, домовився про перехід у данський "Брондбю".

Раніше півзахисник грав у Данії за "Виборг", із якого перейшов у "Динамо".

23-річний нідерландець цього сезону зіграв всього три матчі, виходячи на заміну в кінці ігор.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

Найкращого футбольного арбітра України відсторонено від роботи за грубу помилку.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі