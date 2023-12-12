Футболіст Динамо змінить Андерлехт на команду з іншого європейського чемпіонату

Джастін Лонвейк у формі "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Центральному півзахисники київського "Динамо" Джастіну Лонвейку не вдалося заграти в оренді в бельгійському "Андерлехті". Тому нідерландець піде з клубу.

Лонвейк знайшов собі іншу команду, повідомив voetbalkrant.com.

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Наразі відомо, що Лонвейк не заграв у бельгійському клубі через проблеми з набором фізичних кондицій. Спершу футболіст прийшов у команду, коли був у поганому стані, а потім травмувався. Відтоді футболіст так й не набрав необхідні кондиції.

Ймовірно, з футболістом достроково розірвуть контракт.

Джерела повідомили, що Лонвейк, начебто, домовився про перехід у данський "Брондбю".

Раніше півзахисник грав у Данії за "Виборг", із якого перейшов у "Динамо".

23-річний нідерландець цього сезону зіграв всього три матчі, виходячи на заміну в кінці ігор.

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