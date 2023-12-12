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Футболист Динамо сменит Андерлехт на команду из другого европейского чемпионата

12 декабря 2023 12:52
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Агабекян Карен
редактор
Футболист Динамо сменит Андерлехт на команду из другого европейского чемпионата
Джастин Лонвейк в форме "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральному полузащитнику киевского "Динамо" Джастину Лонвейку не удалось заиграть в аренде в бельгийском "Андерлехте". Поэтому нидерландец уйдет из клуба.

Лонвейк нашел себе другую команду, сообщил voetbalkrant.com.

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Джастин Лонвейк в Бульгии. Фото: "Андерлехт"

Лонвейк ушел из "Андерлехта"

Пока известно, что Лонвейк не заиграл в бельгийском клубе из-за проблем с набором физических кондиций. Сначала футболист пришел в команду, когда находился в плохом состоянии, а затем травмировался. С тех пор футболист так и не набрал необходимых кондиций.

Вероятно, с футболистом досрочно разорвут контракт.

Источники сообщили, что Лонвейк якобы договорился о переходе в датский "Брондбю".

Ранее полузащитник уже играл в Дании за "Выборг", из которого перешел в "Динамо".

23-летний нидерландец в этом сезоне сыграл всего три матча, выходя на замену в конце игр.

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