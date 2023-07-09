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Футболіст, який напав на арбітриню, пішов на підвищення і гратиме в УПЛ

9 липня 2023 11:53
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Агабекян Карен
редактор
Футболіст, який напав на арбітриню, пішов на підвищення і гратиме в УПЛ
Вадим Червак. Фото: ФК "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольний клуб "Металіст 1925" оголосив про підписання контракту із центральним захисником Вадимом Черваком. Футболіст минулого сезону став відомий на всю країну через напад на арбітра.

Гравець перейшов як вільний агент.

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Контракт 24-річного футболіста буде розрахований до липня 2025 року. Раніше він виступав у других та молодіжних командах "Шахтаря", "Ворскли", "Динамо", чеських "Спарти" та Влашима" та словацького "Земпліна".

Червак — автор одного з найбільших скандалів у Першій лізі

Останнім клубом Червака було житомирське "Полісся" із Першої ліги. В одному з матчів чемпіонату у квітні футболіст штовхнув арбітра Софію Причину. Гравець за габаритами суттєво більший за дівчину, на яку напав, що викликало велике обурення у громадськості.

З футболістом через цей інцидент клуб розірвав контракт. До того ж Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив Червака на 6 місяців від футболу.

У літнє трансферне вікно футболіст приїхав на перегляд до "Металісту 1925" і за дивним збігом обставин Причина судила матч харківського клубу проти "Вереса".

Перед грою Червак підійшов до Причини з букетом квітів і вибачився за квітневий вчинок.

Червак вибачився перед Причиною. Фото: "Металіст 1925"

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