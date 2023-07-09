Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Футболист, напавший на девушку-арбитра, пошел на повышение и будет играть в УПЛ arrow

Футболист, напавший на девушку-арбитра, пошел на повышение и будет играть в УПЛ

9 июля 2023 11:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболист, напавший на девушку-арбитра, пошел на повышение и будет играть в УПЛ
Вадим Червак. Фото: ФК "Металлист 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Металлист 1925" объявил о подписании контракта с центральным защитником Вадимом Черваком. Футболист в прошлом сезоне стал известен на всю страну из-за нападения на арбитра.

Игрок перешел в качестве свободного агента.

Читайте также:

Контракт 24-летнего футболиста будет рассчитан до июля 2025 года. Ранее он выступал во вторых и молодежных командах "Шахтера", "Ворсклы", "Динамо", чешских "Спарты" и Влашима" и словацкого "Земплина".

Червак — автор одного из самых больших скандалов в Первой лиге

Последним клубом Червака было житомирское "Полесье" из Первой лиги. В одном из матчей чемпионата в апреле футболист толкнул арбитра Софию Причину. Игрок по габаритам существенно больше по габаритам за девушку, на которую напал, что сильно возмутило общественность.

С футболистом из-за этого инцидента клуб разорвал контракт. К тому же Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Червака на 6 месяцев от футбола.

В летнее трансферное окно футболист приехал на просмотр в "Металлист 1925" и по странному стечению обстоятельств Причина судила матч харьковского клуба против "Вереса".

Перед игрой Червак подошел к Причине с букетом цветов и извинился за апрельский поступок.

Червак извинился перед Причиной. Фото: "Металлист 1925"

Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".

Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи".

Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" покорилось топ достижения.

Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз