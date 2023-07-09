Футболист, напавший на девушку-арбитра, пошел на повышение и будет играть в УПЛ

Вадим Червак. Фото: ФК "Металлист 1925"

Футбольный клуб "Металлист 1925" объявил о подписании контракта с центральным защитником Вадимом Черваком. Футболист в прошлом сезоне стал известен на всю страну из-за нападения на арбитра.

Игрок перешел в качестве свободного агента.

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Контракт 24-летнего футболиста будет рассчитан до июля 2025 года. Ранее он выступал во вторых и молодежных командах "Шахтера", "Ворсклы", "Динамо", чешских "Спарты" и Влашима" и словацкого "Земплина".

Червак — автор одного из самых больших скандалов в Первой лиге

Последним клубом Червака было житомирское "Полесье" из Первой лиги. В одном из матчей чемпионата в апреле футболист толкнул арбитра Софию Причину. Игрок по габаритам существенно больше по габаритам за девушку, на которую напал, что сильно возмутило общественность.

С футболистом из-за этого инцидента клуб разорвал контракт. К тому же Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Червака на 6 месяцев от футбола.

В летнее трансферное окно футболист приехал на просмотр в "Металлист 1925" и по странному стечению обстоятельств Причина судила матч харьковского клуба против "Вереса".

Перед игрой Червак подошел к Причине с букетом цветов и извинился за апрельский поступок.

Червак извинился перед Причиной. Фото: "Металлист 1925"

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