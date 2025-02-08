Вихованець Шахтаря підписав контракт з АЗ Алкмар

Богдан Будко. Фото: instagram.com/bbudko_

Донецький "Шахтар" втратив уже четвертого вихованця клубу за 2025 рік. Футболісти підписують контракти з європейськими командами.

Про підписання українського футболіста повідомила пресслужба АЗ Алкмар.

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За інформацією АЗ, вони підписали контракт із 19-річним центральним півзахисником Богданом Будком.

Контракт підписаний до 30 червня 2027 року з опцією клубу про продовження ще на рік.

Будко перебуває в АЗ з 2023 року і до цього виступав за команду U-19, де в нього два голи в 13 матчах.

Зазначимо, що Будко є вихованцем "Шахтаря", де виступав за команду U-17, а потім, до свого повноліття виїхав з України.

Богдан Будко в юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/bbudko_

Раніше в "Боруссію" Дортмунд перейшов Назар Рудзей, у "Хайдук" Спліт Кирило Савченко та в "Бетіс" Ян Жаравський. Як і Будко, це все вихованці "Шахтаря".

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