Вихованець Шахтаря підписав контракт з АЗ Алкмар

Футболіст Шахтаря підписав контракт з нідерландським АЗ
Донецький "Шахтар" втратив уже четвертого вихованця клубу за 2025 рік. Футболісти підписують контракти з європейськими командами.
Про підписання українського футболіста повідомила пресслужба АЗ Алкмар.
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За інформацією АЗ, вони підписали контракт із 19-річним центральним півзахисником Богданом Будком.
Контракт підписаний до 30 червня 2027 року з опцією клубу про продовження ще на рік.
Будко перебуває в АЗ з 2023 року і до цього виступав за команду U-19, де в нього два голи в 13 матчах.
Зазначимо, що Будко є вихованцем "Шахтаря", де виступав за команду U-17, а потім, до свого повноліття виїхав з України.
Раніше в "Боруссію" Дортмунд перейшов Назар Рудзей, у "Хайдук" Спліт Кирило Савченко та в "Бетіс" Ян Жаравський. Як і Будко, це все вихованці "Шахтаря".
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