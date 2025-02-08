Воспитанник Шахтера подписал контракт с АЗ Алкмар

Богдан Будко. Фото: instagram.com/bbudko_

Донецкий "Шахтер" потерял уже четвертого воспитанника клуба за 2025 год. Футболисты подписывают контракты с европейскими командами.

О подписании украинского футболиста сообщила пресс-служба АЗ Алкмар.

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По информации АЗ, они подписали контракт с 19-летним центральным полузащитником Богданом Будко.

Контракт пописан до 30 июня 2027 года с опцией клуба о продлении еще на год.

Будко находится в АЗ с 2023 года и до этого выступал за команду U-19, где у него два гола в 13 матчах.

Отметим, что Будко является воспитанником "Шахтера", где выступал за команду U-17, а затем, до своего совершеннолетия выехал из Украины.

Богдан Будко в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/bbudko_

Ранее в "Боруссию" Дортмунд перешел Назар Рудзей, в "Хайдук" Сплит Кирилл Савченко и в "Бетис" Ян Жаравский. Как и Будко, это все воспитанники "Шахтера".

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