Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїМетеоАвтоСвятаТехнологіїСпортНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Футболіст Шахтаря показав елітний та дуже дорогий аксесуар

Футболіст Шахтаря показав елітний та дуже дорогий аксесуар

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:19
Футболіст Шахтаря здивував стильним та дуже дорогим Rolex
Кевін Лопес під час відпустки. Фото: instagram.com/_kev11nn/
Ключові моменти Годинник Кевіна — це Rolex GMT-Master II Batman

За межами футбольного поля гравці "Шахтаря" нерідко дивують своїм смаком та стилем. Один із таких — фланговий захисник Кевін.

Бразильський легіонер "гірників" виклав нове фото в Instagram, яке викликало неоднозначну реакцію вболівальників.

Реклама
Читайте також:

На знімку опинився не тільки сам футболіст, а й розкішний аксесуар, який привернув увагу підписників. Йдеться про годинник швейцарського бренду Rolex.

Кевин Лопес
Кевін Лопес живе своє найкраще життя. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Годинник Кевіна — це Rolex GMT-Master II Batman

Модель виконана з нержавіючої сталі, з характерним синьо-чорним безелем з кераміки та класичним браслетом Jubilee. Ця лінійка давно вважається однією з найстильніших і найвпізнаваніших у світі.

Часы Кевина
Годинник Кевіна. Фото: instagram.com/_kev11nn/

За оцінками профільних сайтів, ціна годинника стартує від 16 000 і може досягати 20 000 доларів залежно від комплектації. Це явно не перший брендовий елемент у гардеробі Кевіна — футболіст нерідко публікує стильні образи та дороге взуття.

Поки клуб відпочиває після насиченого сезону, Кевін демонструє, що вміє бути яскравим не тільки на полі, а й у повсякденному житті.

Нагадаємо, колишній голкіпер "Динамо" Георгій Бущан може вже влітку піти із саудівського "Аль-Шабаба".

На Миколу Шапаренка претендують два клуби з різних європейських чемпіонатів.

Андрій Ярмоленко готується до нової важливої ролі у футболі після завершення ігрової кар'єри.

Олексій Андронов став на бік російської пропаганди та грубо висловився про українців.

спорт футбол ФК Шахтар Кевін (футболіст) годинник
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації