Футболіст Шахтаря здивував стильним та дуже дорогим Rolex

Кевін Лопес під час відпустки. Фото: instagram.com/_kev11nn/

За межами футбольного поля гравці "Шахтаря" нерідко дивують своїм смаком та стилем. Один із таких — фланговий захисник Кевін.

Бразильський легіонер "гірників" виклав нове фото в Instagram, яке викликало неоднозначну реакцію вболівальників.

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На знімку опинився не тільки сам футболіст, а й розкішний аксесуар, який привернув увагу підписників. Йдеться про годинник швейцарського бренду Rolex.

Кевін Лопес живе своє найкраще життя. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Годинник Кевіна — це Rolex GMT-Master II Batman

Модель виконана з нержавіючої сталі, з характерним синьо-чорним безелем з кераміки та класичним браслетом Jubilee. Ця лінійка давно вважається однією з найстильніших і найвпізнаваніших у світі.

Годинник Кевіна. Фото: instagram.com/_kev11nn/

За оцінками профільних сайтів, ціна годинника стартує від 16 000 і може досягати 20 000 доларів залежно від комплектації. Це явно не перший брендовий елемент у гардеробі Кевіна — футболіст нерідко публікує стильні образи та дороге взуття.

Поки клуб відпочиває після насиченого сезону, Кевін демонструє, що вміє бути яскравим не тільки на полі, а й у повсякденному житті.

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