Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футболист Шахтера показал элитный и очень дорогой аксессуар

Футболист Шахтера показал элитный и очень дорогой аксессуар

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 10:19
Футболист Шахтера удивил стильным и очень дорогим Rolex
Кевин Лопес во время отпуска. Фото: instagram.com/_kev11nn/
Ключові моменти Часы Кевина — это Rolex GMT-Master II Batman

За пределами футбольного поля игроки "Шахтера" нередко удивляют своим вкусом и стилем. Один из таких — фланговый защитник Кевин. 

Бразильский легионер "горняков" выложил новое фото в Instagram, которое вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.

Реклама
Читайте также:

На снимке оказался не только сам футболист, но и роскошный аксессуар, привлекший внимание подписчиков. Речь идет о часах швейцарского бренда Rolex. 

Кевин Лопес
Кевин Лопес живет свою лучшую жизнь. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Часы Кевина — это Rolex GMT-Master II Batman

Модель выполнена из нержавеющей стали, с характерным синево-черным безелем из керамики и классическим браслетом Jubilee. Эта линейка давно считается одной из самых стильных и узнаваемых в мире. 

Часы Кевина
Часы Кевина. Фото: instagram.com/_kev11nn/

По оценкам профильных сайтов, цена часов стартует от 16 000 и может достигать 20 000 долларов в зависимости от комплектации. Это явно не первый брендовый элемент в гардеробе Кевина — футболист нередко публикует стильные образы и дорогую обувь.

Пока клуб отдыхает после насыщенного сезона, Кевин показывает, что умеет быть ярким не только на поле, но и в повседневной жизни. 

Напомним, бывший голкипер "Динамо" Георгий Бущан может уже летом уйти из саудовского "Аль-Шабаба". 

На Николая Шапаренко претендуют два клуба из разных европейских чемпионатов. 

Андрей Ярмоленко готовится к новой важной роли в футболе после завершения игровой карьеры. 

Алексей Андронов принял сторону российской пропаганды и грубо высказался об украинцах. 

спорт футбол ФК Шахтер Кевин (футболист) часы
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации