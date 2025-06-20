Футболист Шахтера удивил стильным и очень дорогим Rolex

Кевин Лопес во время отпуска. Фото: instagram.com/_kev11nn/

За пределами футбольного поля игроки "Шахтера" нередко удивляют своим вкусом и стилем. Один из таких — фланговый защитник Кевин.

Бразильский легионер "горняков" выложил новое фото в Instagram, которое вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.

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На снимке оказался не только сам футболист, но и роскошный аксессуар, привлекший внимание подписчиков. Речь идет о часах швейцарского бренда Rolex.

Кевин Лопес живет свою лучшую жизнь. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Часы Кевина — это Rolex GMT-Master II Batman

Модель выполнена из нержавеющей стали, с характерным синево-черным безелем из керамики и классическим браслетом Jubilee. Эта линейка давно считается одной из самых стильных и узнаваемых в мире.

Часы Кевина. Фото: instagram.com/_kev11nn/

По оценкам профильных сайтов, цена часов стартует от 16 000 и может достигать 20 000 долларов в зависимости от комплектации. Это явно не первый брендовый элемент в гардеробе Кевина — футболист нередко публикует стильные образы и дорогую обувь.

Пока клуб отдыхает после насыщенного сезона, Кевин показывает, что умеет быть ярким не только на поле, но и в повседневной жизни.

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