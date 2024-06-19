Фюллькруг зробить подарунок уболівальнику за те, що зламав йому руку

Ніклас Фюллькруг під час матчу зі збірною Шотландії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Форвард збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг спробує попросити вибачення у вболівальника, якому він випадково зламав руку. Інцидент стався на розминці Бундестім на чемпіонаті Європи з футболу.

Потужний удар німецького форварда зіпсував мрію одного з вболівальників команди, повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Тисячі вболівальників зібралися на стадіоні перед матчем-відкриттям Євро-2024, де збірна Німеччини обіграла Шотландію. Під час розминки гравців Бундестім Ніклас Фюллькруг відпрацьовував удари по воротах і випадково влучив м'ячем у вболівальника.

Ніклас Фюллькруг із донькою після матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Неприємний інцидент на Євро-2024

Кай Флатманн купив квиток у другому ряду за одними з воріт. Саме в нього і влучив м'ячем Ніклас Фюллькруг. Удар виявився настільки сильним, що вболівальник зафіксував перелом руки. Його направили до найближчої лікарні.

"Я підспівував гімн Німеччини в машині швидкої допомоги, а матч дивився на телефоні. На щастя, обійшлося без операції, і вже вночі мене відпустили додому", — зізнався вболівальник.

Кай Флатман у лікарні. Фото: instagram

Фюллькруг вже перепросив у Флатманна і пообіцяв йому привезти свою ігрову футболку з автографом після другого матчу Бундестім на турнірі. Вже 19 червня збірна Німеччини зіграє у Штутгарті із національною командою Угорщини.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.

"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Судаков зізнався, як збірна України відреагувала на критику після матчу з Румунією.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.