Фюллькруг сделает подарок болельщику за то, что сломал ему руку

Никлас Фюллькруг во время матча со сборной Шотландии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг попытается добиться прощения у болельщика, которому он случайно сломал руку. Инцидент произошел на разминке Бундестим на чемпионате Европы по футболу.

Мощный удар немецкого форварда испортил мечту одного из болельщиков команды, сообщает Sky Sports.

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Тысячи болельщиков собрались на стадионе перед матчем-открытием Евро-2024, в котором сборная Германии обыграла Шотландию. Во время разминки игроков Бундестим Никлас Фюллькруг отрабатывал удары по воротам и случайно попал мячом в болельщика.

Никлас Фюллькруг с дочкой после матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Неприятный инцидент на Евро-2024

Кай Флатманн купил билет во втором ряду за одними из ворот. Именно в него и попал мячом Никлас Фюллькруг. Удар оказался настолько сильным, что у болельщика зафиксировали перелом руки. Его направили в ближайшую больницу.

"Я подпевал гимн Германии в машине скорой помощи, а матч смотрел по телефону. К счастью, обошлось без операции, и уже ночью меня отпустили домой", — признался болельщик.

Кай Флатманн в больнице. Фото: instagram

Фюллькруг уже извинился перед Флатманном и пообещал ему привезти свою игровую футболку с автографом после второго матча Бундестим на турнире. Уже 19 июня сборная Германии сыграет в Штутгарте с национальной командой Венгрии.

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