Фюллькруг сделает подарок болельщику за то, что сломал ему руку

Футболист сборной Германии сделает подарок болельщику за то, что сломал ему руку
Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг попытается добиться прощения у болельщика, которому он случайно сломал руку. Инцидент произошел на разминке Бундестим на чемпионате Европы по футболу.
Мощный удар немецкого форварда испортил мечту одного из болельщиков команды, сообщает Sky Sports.
Тысячи болельщиков собрались на стадионе перед матчем-открытием Евро-2024, в котором сборная Германии обыграла Шотландию. Во время разминки игроков Бундестим Никлас Фюллькруг отрабатывал удары по воротам и случайно попал мячом в болельщика.
Неприятный инцидент на Евро-2024
Кай Флатманн купил билет во втором ряду за одними из ворот. Именно в него и попал мячом Никлас Фюллькруг. Удар оказался настолько сильным, что у болельщика зафиксировали перелом руки. Его направили в ближайшую больницу.
"Я подпевал гимн Германии в машине скорой помощи, а матч смотрел по телефону. К счастью, обошлось без операции, и уже ночью меня отпустили домой", — признался болельщик.
Фюллькруг уже извинился перед Флатманном и пообещал ему привезти свою игровую футболку с автографом после второго матча Бундестим на турнире. Уже 19 июня сборная Германии сыграет в Штутгарте с национальной командой Венгрии.
Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.
"Динамо" удивило болельщиков презентацией новой формы — фото.
"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.
Судаков признался, как сборная Украины отреагировала на критику после матча с Румынией.
Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.
Читайте Новини.LIVE!