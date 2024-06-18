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Футболіст збірної України плакав у роздягальні після розгрому від Румунії — про кого йдеться

18 червня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці збірної України плакали у роздягальні після розгрому від Румунії
Матвієнко намагається зупинити Дрегушина. Фото: Reuters/Radu Dragusin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Поразка від збірної Румунії у першому матчі групового етапу Євро-2024 стала великим розчаруванням не лише для вболівальників національної команди України, а й для самих футболістів.

Одразу декілька гравців не зуміли стримати сльози після фінального свистка, повідомляє YouTube-канал "Футбол України".

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Футболісти збірної України болісно сприйняли розгром від Румунії (0:3) у дебютному матчі Євро-2024. Вони не захотіли, щоб після гри головний тренер Сергій Ребров був у роздягальні. Гравці самі обговорили подію.

Сергій Ребров
Тренер Сергій Ребров під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Реакція збірної України на поразку

За твердженням джерела, гравці національної команди не лише не захотіли спілкуватися з головним тренером після матчу з Румунією. Як мінімум три футболісти "синьо-жовтих" плакали, коли коментували результат дебютного матчу на Євро-2024. Імена цих гравців не розголошуються.

Попереду збірна України має ще два матчі групової стадії на континентальній першості. Спочатку команда Сергій Реброва зіграє зі Словаччиною, а потім змагатиметься з Бельгією. Після першого туру "синьо-жовті" посідають останнє місце у турнірній таблиці свого квартету.

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футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Румунія
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