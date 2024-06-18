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Футболист сборной Украины плакал в раздевалке после разгрома от Румынии — о ком речь

18 июня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игроки сборной Украины плакали в раздевалке после разгрома от Румынии
Матвиенко пытается остановить Дрэгушина. Фото: Reuters/Radu Dragusin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Поражение от сборной Румынии в первом матче группового этапа Евро-2024 стало большим разочарованием не только для болельщиков национальной команды Украины, но и для самих футболистов.

Сразу несколько игроков не сумели сдержать слезы после финального свистка, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины". 

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Футболисты сборной Украины болезненно восприняли разгром от Румынии (0:3) в дебютном матче Евро-2024. Они не захотели, чтобы после игры главный тренер Сергей Ребров присутствовал в раздевалке. Игроки сами обсудили произошедшее. 

Сергей Ребров
Тренер Сергей Ребров во время матча. Фото: скриншот YouTube

Реакция сборной Украины на поражение 

Согласно утверждению источника, игроки национальной команды не только не захотели общаться с главным тренером после матча с Румынией. Как минимум три футболиста "сине-желтых" плакали, когда комментировали результат дебютного матча на Евро-2024. Имена этих игроков не разглашаются. 

Впереди у сборной Украины еще два матча групповой стадии на континентальном первенстве. Сначала команда Сергей Реброва сыграет со Словакией, а затем сразится с Бельгией. После первого тура "сине-желтые" занимают последнее место в турнирной таблице своего квартета. 

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото. 

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии. 

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер. 

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Румыния
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