Игроки сборной Украины плакали в раздевалке после разгрома от Румынии

Футболист сборной Украины плакал в раздевалке после разгрома от Румынии — о ком речь
Поражение от сборной Румынии в первом матче группового этапа Евро-2024 стало большим разочарованием не только для болельщиков национальной команды Украины, но и для самих футболистов.
Сразу несколько игроков не сумели сдержать слезы после финального свистка, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".
Футболисты сборной Украины болезненно восприняли разгром от Румынии (0:3) в дебютном матче Евро-2024. Они не захотели, чтобы после игры главный тренер Сергей Ребров присутствовал в раздевалке. Игроки сами обсудили произошедшее.
Реакция сборной Украины на поражение
Согласно утверждению источника, игроки национальной команды не только не захотели общаться с главным тренером после матча с Румынией. Как минимум три футболиста "сине-желтых" плакали, когда комментировали результат дебютного матча на Евро-2024. Имена этих игроков не разглашаются.
Впереди у сборной Украины еще два матча групповой стадии на континентальном первенстве. Сначала команда Сергей Реброва сыграет со Словакией, а затем сразится с Бельгией. После первого тура "сине-желтые" занимают последнее место в турнирной таблице своего квартета.
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