Игроки сборной Украины плакали в раздевалке после разгрома от Румынии

Матвиенко пытается остановить Дрэгушина. Фото: Reuters/Radu Dragusin

Поражение от сборной Румынии в первом матче группового этапа Евро-2024 стало большим разочарованием не только для болельщиков национальной команды Украины, но и для самих футболистов.

Сразу несколько игроков не сумели сдержать слезы после финального свистка, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

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Футболисты сборной Украины болезненно восприняли разгром от Румынии (0:3) в дебютном матче Евро-2024. Они не захотели, чтобы после игры главный тренер Сергей Ребров присутствовал в раздевалке. Игроки сами обсудили произошедшее.

Тренер Сергей Ребров во время матча. Фото: скриншот YouTube

Реакция сборной Украины на поражение

Согласно утверждению источника, игроки национальной команды не только не захотели общаться с главным тренером после матча с Румынией. Как минимум три футболиста "сине-желтых" плакали, когда комментировали результат дебютного матча на Евро-2024. Имена этих игроков не разглашаются.

Впереди у сборной Украины еще два матча групповой стадии на континентальном первенстве. Сначала команда Сергей Реброва сыграет со Словакией, а затем сразится с Бельгией. После первого тура "сине-желтые" занимают последнее место в турнирной таблице своего квартета.

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