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Футболіст Зорі втік із команди після сварки з колишнім тренером

14 листопада 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст Зорі втік із команди після сварки з колишнім тренером
Едуардо Герреро у матчі за "Зорю". Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Панами та луганської "Зорі" Едуардо Герреро достроково залишив розташування українського клубу. Це сталося відразу після поразки команди у Лізі Конференцій.

Під час матчу Герреро посварився з уже колишнім наставником "Зорі" Валерієм Кривенцовим, повідомляє "ТаТоТаке".

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У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Конференцій луганська "Зоря" поступилася ізраїльському "Маккабі" (1:3) у номінально домашньому поєдинку. У перерві зустрічі відбулася сварка головного тренера команди Валерія Кривенцова із футболістами.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро святкує гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Зникнення Герреро

Згідно з отриманими відомостями, Едуардо Герреро не сподобався тон Валерія Кривенцова, котрий кричав на своїх підопічних. Між панамським футболістом і наставником відбулася "розмова на підвищених тонах", справа ледь не дійшла до бійки.

Едуардо Герреро мав вирушити до національної збірної 13 листопада після матчу української Прем'єр-ліги з ЛНЗ. Однак він виїхав до збірної Панами на три дні раніше, одразу після поразки від "Маккабі". При цьому він не попередив нікого у клубі про свій від'їзд.

Герреро не знав, що "Зоря" майже одночасно з його від'їздом звільнила Валерія Кривенцова. Після повернення з національної збірної панамський форвард буде змушений сплатити штраф.

Едуардо Герреро перейшов у "Зорю" у лютому 2023-го року. Нинішнього сезону він зіграв за луганську команду 16 поєдинків, у яких забив шість голів.

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