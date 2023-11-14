Футболіст Зорі втік із команди після сварки з колишнім тренером
Форвард збірної Панами та луганської "Зорі" Едуардо Герреро достроково залишив розташування українського клубу. Це сталося відразу після поразки команди у Лізі Конференцій.
Під час матчу Герреро посварився з уже колишнім наставником "Зорі" Валерієм Кривенцовим, повідомляє "ТаТоТаке".
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Конференцій луганська "Зоря" поступилася ізраїльському "Маккабі" (1:3) у номінально домашньому поєдинку. У перерві зустрічі відбулася сварка головного тренера команди Валерія Кривенцова із футболістами.
Зникнення Герреро
Згідно з отриманими відомостями, Едуардо Герреро не сподобався тон Валерія Кривенцова, котрий кричав на своїх підопічних. Між панамським футболістом і наставником відбулася "розмова на підвищених тонах", справа ледь не дійшла до бійки.
Едуардо Герреро мав вирушити до національної збірної 13 листопада після матчу української Прем'єр-ліги з ЛНЗ. Однак він виїхав до збірної Панами на три дні раніше, одразу після поразки від "Маккабі". При цьому він не попередив нікого у клубі про свій від'їзд.
Герреро не знав, що "Зоря" майже одночасно з його від'їздом звільнила Валерія Кривенцова. Після повернення з національної збірної панамський форвард буде змушений сплатити штраф.
Едуардо Герреро перейшов у "Зорю" у лютому 2023-го року. Нинішнього сезону він зіграв за луганську команду 16 поєдинків, у яких забив шість голів.
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