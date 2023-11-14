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Футболист Зари сбежал из команды после ссоры с бывшим тренером

14 ноября 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист Зари сбежал из команды после ссоры с бывшим тренером
Эдуардо Герреро в матче за "Зарю". Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Панамы и луганской "Зари" Эдуардо Герреро досрочно покинул расположение украинского клуба. Это случилось сразу после поражения команды в Лиге Конференций.

Во время матча Герреро поссорился с уже бывшим наставником "Зари" Валерием Кривенцовым, сообщает "ТаТоТаке". 

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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Конференций луганская "Заря" уступила израильскому "Маккаби" (1:3) в номинально домашнем поединке. В перерыве встречи произошла ссора главного тренера команды Валерия Кривенцова с футболистами. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро празднует гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Исчезновение Герреро 

Согласно полученным сведениям, Эдуардо Герреро не понравился тон Валерия Кривенцова, который кричал на своих подопечных. Между панамским футболистом и наставником произошел "разговор на повышенных тонах", дело едва не дошло до драки. 

Эдуардо Герреро должен был отправиться в национальную сборную 13-го ноября после матча украинской Премьер-лиги с ЛНЗ. Однако он уехал в сборную Панамы на три дня раньше, сразу после поражения от "Маккаби". При этом он не предупредил никого в клубе о своем отъезде. 

Герреро не знал, что "Заря" почти одновременно с его отъездом уволила Валерия Кривенцова. После возвращения из национальной сборной панамский форвард будет вынужден заплатить штраф. 

Эдуардо Герреро перешел в "Зарю" в феврале 2023-го года. В нынешнем сезоне он сыграл за луганскую команду 16 поединков, в которых забил шесть голов. 

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