Захисник Динамо Біловар став жертвою хакерів — всі подробиці

Гравець київського "Динамо" Крістіан Біловар. Фото: instagram.com/krisbilovar4

У одного із гравців київського "Динамо" сталася серйозна неприємність. Зараз цю проблему вирішують.

Захисник киян Крістіан Біловар став жертвою хакерів, повідомляє в Instagram його дружина Яна Суркіс.

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Невідомі зламали його Telegram. Його дружина радить не реагувати на повідомлення з цієї сторінки.

Суркіс про Біловара. Фото: скриншот

Що написала Яна Суркіс

"Мого чоловіка зламали в Телеграмі. Якщо вам надходять від нього повідомлення або дзвінки, не відповідайте!" — зазначила вона в одному із своїх сторіз.

Станом на зараз невідомо, чи проблему зі зламом вдалося владнати. У футболіста "Динамо" немає нової інформації.

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