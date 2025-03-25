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Футболіста Динамо зламали — Суркіс б’є на сполох

25 березня 2025 23:55
Максим Коваленко - Редактор
Захисник Динамо Біловар став жертвою хакерів — всі подробиці
Гравець київського "Динамо" Крістіан Біловар. Фото: instagram.com/krisbilovar4
Максим Коваленко - Редактор

У одного із гравців київського "Динамо" сталася серйозна неприємність. Зараз цю проблему вирішують. 

Захисник киян Крістіан Біловар став жертвою хакерів, повідомляє в Instagram його дружина Яна Суркіс.

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Злам Біловара
Суркіс про Біловара. Фото: скриншот

Що написала Яна Суркіс 

"Мого чоловіка зламали в Телеграмі. Якщо вам надходять від нього повідомлення або дзвінки, не відповідайте!" — зазначила вона в одному із своїх сторіз. 

Станом на зараз невідомо, чи проблему зі зламом вдалося владнати. У футболіста "Динамо" немає нової інформації. 

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спорт футбол соцмережі Динамо Крістіан Біловар
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