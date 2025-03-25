Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Футболиста Динамо взломали — Суркис бьет тревогу arrow

Футболиста Динамо взломали — Суркис бьет тревогу

25 марта 2025 23:55
Максим Коваленко - Редактор
Защитник Динамо Биловар стал жертвой хакеров — все подробности
Игрок киевского "Динамо" Кристиан Биловар. Фото: instagram.com/krisbilovar4
Максим Коваленко - Редактор

У одного из игроков киевского "Динамо" произошла серьезная неприятность. Сейчас эту проблему решают.

Защитник киевлян Кристиан Биловар стал жертвой хакеров, сообщает в Instagram его жена Яна Суркис.

Читайте также:

Неизвестные взломали его Telegram. Его жена советует не реагировать на сообщения с этой страницы.

Злам Біловара
Суркис о Биловаре. Фото: скриншот

Что написала Яна Суркис

"Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!" — отметила она в одном из своих сториз.

По состоянию на сейчас неизвестно, удалось ли проблему со взломом решить. У футболиста "Динамо" нет новой информации.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик летом может уйти из "Ромы" и вернуться в Испанию.

Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера сборной Украины, уже есть кандидаты на его замену.

Украинский боксер Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс, есть уже варианты относительно возможных соперников.

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский объяснил, где берет деньги на жизнь после завершения профессиональной карьеры.

спорт футбол соцсети Динамо Кристиан Биловар
Реклама
Реклама
Реклама