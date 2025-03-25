Защитник Динамо Биловар стал жертвой хакеров — все подробности

Игрок киевского "Динамо" Кристиан Биловар. Фото: instagram.com/krisbilovar4

У одного из игроков киевского "Динамо" произошла серьезная неприятность. Сейчас эту проблему решают.

Защитник киевлян Кристиан Биловар стал жертвой хакеров, сообщает в Instagram его жена Яна Суркис.

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Суркис о Биловаре. Фото: скриншот

Что написала Яна Суркис

"Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!" — отметила она в одном из своих сториз.

По состоянию на сейчас неизвестно, удалось ли проблему со взломом решить. У футболиста "Динамо" нет новой информации.

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