Футболістка Челсі може сісти у в'язницю за напад на поліцейського

Сем Керр під час розминки. Фото: REUTERS/Dan Peled

Футболістка збірної Австралії та лондонського "Челсі" Саманта "Сем" Керр постала перед судом через інцидент зі співробітниками поліції. Спортсменку звинувачують у нападі та дискримінації на расовому ґрунті.

Форвард "Челсі" може сісти у в'язницю на декілька років, повідомляє The Guardian.

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Інцидент за участю Сем Керр стався наприкінці січня цього року. Дівчина викликала таксі в Лондоні, після чого сперечалася з водієм через суму оплати.

Саманта Керр у матчі за збірну Австралії. Фото: REUTERS/Carl Recine

Таксист звернувся до поліції, на виклик прибув патрульний екіпаж. У ході розгляду у спортсменки закінчилися аргументи, після чого, як стверджують правоохоронці, проте Сем почала їх ображати.

Поліцейські на суді повідомили, що Керр накинулася на них, ображала їх на расовому ґрунті та знущалася. В офіційній заяві сказано, що 30-річну футболістку звинувачують у використанні "образливих і загрозливих слів, які викликали тривогу або занепокоєння у поліцейського".

Як покарання футболістка "Челсі" може вирушити за ґрати терміном на два роки. Проте адвокати Саманти хочуть досягти повного виправдання для своєї підзахисної.

Чим відома Керр

Австралійська спортсменка у 2021, 2022 та 2023 роках входила до трійки за результатами голосування на премію "Золотий м'яч". ФІФА визнала Саманту найкращою футболісткою світу 2021 року. Керр стала єдиною спортсменкою, яка виграла "Золоту бутсу" на трьох континентах: в Австралії, США та Англії.

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