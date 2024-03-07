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Футболистка Челси может сесть в тюрьму из-за нападения на полицейского

7 марта 2024 11:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболистка Челси может сесть в тюрьму из-за нападения на полицейского
Сэм Керр во время разминки. Фото: REUTERS/Dan Peled
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболистка сборной Австралии и лондонского "Челси" Саманта "Сэм" Керр предстала перед судом из-за инцидента с сотрудниками полиции. Спортсменку обвиняют в нападении и дискриминации на расовой почве. 

Форвард "Челси" может сесть в тюрьму на несколько лет, сообщает The Guardian.

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Инцидент с участием Сэм Керр произошел в конце января этого года. Девушка вызвала такси в Лондоне, после чего поспорила с водителем из-за суммы оплаты. 

Саманта Керр
Саманта Керр в матче за сборную Австралии. Фото: REUTERS/Carl Recine

Таксист обратился в полицию, на вызов прибыл патрульный экипаж. В ходе разбирательства у  спортсменки закончились аргументы, после чего, как утверждают стражи правопорядка, но Сэм принялась их оскорблять.

Полицейские на суде сообщили, что Керр набросилась на них, оскорбляла их на расовой почве и издевалась. В официальном заявлении сказано, что 30-летняя футболистка обвиняется в использовании "оскорбительных и угрожающих слов, вызвавших тревогу или беспокойство у полицейского".

В качестве наказания футболистка "Челси" может отправиться за решетку сроком на два года. Однако адвокаты Саманты хотят добиться полного оправдания своей подзащитной.

Чем известна Керр

Австралийская спортсменка в 2021, 2022 и 2023 годах входила в тройку по результатам голосования на премию "Золотой мяч". ФИФА признала Саманту лучшей футболисткой мира 2021 года. Керр стала единственная спортсменкой, которая выиграла "Золотую бутсу" на трех континентах: в Австралии, США и Англии.

Напомним, Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

спорт
футбол
полиция
Лондон
Челси

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