Кривбас оголосив про звільнення Артема Гагаріна

Артем Гагарін. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" продовжує змінюватись. Спершу пішов головний тренер Юрій Вернидуб, потім відпустили багато футболістів, і тепер пішло обличчя клубу.

У "Кривбасі" повідомили про відставку віцепрезидента клубу Артема Гагаріна.

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У "Кривбасі" Гагарін працював з 2020 року, коли Президент України Володимир Зеленський захотів побачити відродження легендарного клубу. З того моменту ФК "Гірник" Костянтина Караманіца перейменували "Кривбас" й почалося сходження клубу з Другої ліги в УПЛ, де на другий сезон команда стала бронзовим призером.

Повертати клуб до еліти допомагав Гагарін, якого спершу називали "людиною Зеленського", а потім всі до нього настільки сильно звикли, що він став обличчям клубу.

У прощальному зверненні президент "Кривбасу" Костянтин Караманіц подякував Гагаріну за внесок у розвиток клубу:

"Хочу щиро подякувати Артему Сергійовичу за все, що він зробив для нашого клубу. Він був не просто віцепрезидентом, а людиною, яка справді жила цією справою і вкладала в неї частину себе. Ми разом пройшли багато складних і важливих моментів — і я це дуже ціную. Зараз "Кривбас" переходить у нову фазу, змінюється структура, формат роботи, і ці зміни диктують нові непрості рішення", — заявив Караманіц.

Причини відставки та подальші плани Гагаріна не уточнюються. Гагарін теж не коментував це рішення.

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