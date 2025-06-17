Кривбасс объявил об увольнении Артема Гагарина

Гагарин покинул Кривбасс — его называли человеком Зеленского
Криворожский "Кривбасс" продолжает меняться. Сначала ушел главный тренер Юрий Вернидуб, потом отпустили много футболистов, а теперь ушло лицо клуба.
В "Кривбассе" сообщили об отставке вице-президента клуба Артема Гагарина.
"Кривбасс" потерял человека, который всегда был в кадре
В "Кривбассе" Гагарин работал с 2020 года, когда Президент Украины Владимир Зеленский захотел увидеть возрождение легендарного клуба. С того момента ФК "Горняк" Константина Караманица переименовали в "Кривбасс" и началось восхождение клуба из Второй лиги в УПЛ, где на второй сезон команда стала бронзовым призером.
Возвращать клуб в элиту помогал Гагарин, которого сначала называли "человеком Зеленского", а потом все к нему настолько сильно привыкли, что он стал лицом клуба.
В прощальном обращении президент "Кривбасса" Константин Караманиц поблагодарил Гагарина за вклад в развитие клуба:
"Хочу искренне поблагодарить Артема Сергеевича за все, что он сделал для нашего клуба. Он был не просто вице-президентом, а человеком, который действительно жил этим делом и вкладывал в него часть себя. Мы вместе прошли много сложных и важных моментов — и я это очень ценю. Сейчас "Кривбасс" переходит в новую фазу, меняется структура, формат работы, и эти изменения диктуют новые непростые решения", — заявил Караманиц.
Причины отставки и дальнейшие планы Гагарина не уточняются. Гагарин тоже не комментировал это решение.
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